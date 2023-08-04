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КНДР обвинила США в нарушении принципа «одного Китая»

МИД КНДР: США нарушают принцип «одного Китая», поставляя оружие Тайваню
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Фото: Global Look Press/Michael Ho Wai Lee
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Поставляя вооружение Тайваню, США нарушают политику «одного Китая», которую официально якобы проводят. Об этом 3 августа заявил глава департамента МИД КНДР по делам Китая Ман Ён Рим.

Он отметил, что подобные действия противоречат духу трех совместных коммюнике между Китаем и США. Вашингтон вмешивается во внутренние дела другого государства и посягает на его суверенитет и безопасность.

«Перед лицом говорят, что поддерживают принцип «одного Китая», а за глаза толкают к независимости Тайваня, который, несомненно, является частью Китая», — приводит его слова Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

По его словам, «двуличность» США является провокацией, которая сильно дестабилизирует ситуацию в регионе.

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Ранее в этот день китаист, замдиректора ИМЭМО РАН Александр Ломанов заявил, что угроза полномасштабного военного конфликта между США и Китаем остается постоянно. По его словам, военная операция по силовому решению проблемы воссоединения Китая может перерасти в глобальный конфликт. Американцы не скрывают, что готовы вмешаться и вовлечь туда Южную Корею и Японию.

28 июля официальный представитель посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй заявил, что посольство Китая призывает США перестать способствовать росту напряженности в Тайваньском проливе своими военными поставками

Тогда же стало известно, что президент США Джо Байден подписал указ о выделении $345 млн в качестве военной помощи Тайваню. При этом агентство Reuters сообщило, что, по данным источников, вооружение будет передано из запасов Пентагона.

30 июня стало известно, что Госдеп США разрешил продажу Тайваню боеприпасов калибра 30 мм на сумму $332,2 млн, а также запасных частей для техники, оружия и требуемого программного обеспечения на сумму $108 млн. Комментируя данное решение, военный историк Борис Юлин заявил «Известиям», что обострению ситуации в Тихоокеанском регионе поспособствует продажа Тайваню боеприпасов и военного оборудования. По его мнению, в данном случае американцы снабжают оружием китайских сепаратистов, покушаясь на территориальную целостность Китая.

Накануне сообщалось, что США подписали с властями Тайваня контракт на поставку острову американских противотанковых систем дистанционного минирования M136 Volcano за $146 млн. Контракт предусматривает предоставление 447 единиц вооружений, боеприпасов и комплектующих.

До этого, 27 июня, США безвозмездно передали береговой охране Тайваня беспилотники Jump 20. Предполагается, что с помощью беспилотников Тайвань сможет поддерживать региональную безопасность вместе с соседними странами.

Эскалация конфликта между Китаем и Тайванем произошла после визита на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси в августе 2022 года. Китайская сторона считает Тайвань своей территорией, поэтому рассматривает посещение острова официальными лицами других стран как поддержку независимости Тайваня.

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