Антонов заявил о попытках США занизить значимость саммита Россия – Африка

Посол РФ в США Анатолий Антонов 4 августа заявил, что Вашингтон пытается уменьшить значимость саммита Россия – Африка.

Дипломат объяснил это желанием американской стороны нанести России стратегическое поражение, в частности, в экономической сфере.

«Не иначе как именно этим обстоятельством объясняются попытки администрации сначала сорвать проведение, а теперь и занизить значимость блестяще завершившегося в Санкт-Петербурге второго саммита Россия – Африка. Здесь до сих пор не могут прийти в себя от мысли, что Российская Федерация устами нашего президента [Владимира] Путина объявила о готовности в ближайшие месяцы безвозмездно поставить ряду африканских стран по 25–50 тыс. т зерна», — отметил Антонов в Telegram-канале.

Посол также заявил об уважении Россией суверенитета партнеров и готовности укреплять взаимодействие в сферах продовольственной безопасности, энергетики, образования, а также торговли. Москва будет содействовать превращению Африки в самобытный и влиятельный центр мирового развития.

«Такой подход попросту не укладывается в логику неоколониальных практик Запада, неспособного выстраивать взаимовыгодные и равноправные отношения с континентом», — добавил Антонов.

Саммит Россия – Африка прошел 27–28 июля в Санкт-Петербурге. На мероприятии обсуждалось сотрудничество РФ и африканских стран на всех уровнях, включая сельское хозяйство, медицину, образование, а также вопросы безопасности.

Как отметил 29 июля президент России Владимир Путин, саммит Россия – Африка прошел на хорошем уровне и с хорошими результатами.

Корреспондент «Известий» Игорь Балдин в этот же день рассказал об итогах саммита. Он подчеркнул, что торговля между Россией и Африкой скоро пойдет по транспортному коридору Север – Юг, маршрут которого проходит от Санкт-Петербурга до Индийского океана. Он же позволит воплотить энергетические проекты, например строительство нефтепровода в Конго, завода по переработке урана в Танзании.

Позже, 3 августа, администрацией президента ЮАР Сирила Рамафосы был опубликован текст совместного заявления, в котором говорится, что Владимир Путин и лидеры стран Африки договорились о продолжении диалога по мирной инициативе, которая касается конфликта на Украине. Главы государств признали прогресс по предложениям по гуманитарным вопросам, которые они обсуждали на первой встрече 17 июня 2023 года.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль вслед за Южно-Африканской Республикой (ЮАР) готов опубликовать текст совместного заявления президента России Владимира Путина и лидеров стран африканской миссии по Украине.