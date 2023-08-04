Маккарти связал обвинения Трампа с попыткой ослабить его предвыборные позиции

Предъявленные бывшему президенту США Дональду Трампу обвинения направлены на ослабление его позиций накануне президентских выборов 2024 года. Об этом 3 августа заявил спикер палаты представителей конгресса США республиканец Кевин Маккарти.

«Насколько я могу судить, они (обвинения. — Ред.) абсолютно политизированы. Но вот что кажется мне интересным: (генеральный прокурор США Меррик. — Ред.) Гарленд не делал ничего первые два года, однако каждый раз, когда Трамп поднимается в (предвыборных. — Ред.) опросах, ему предъявляют новые обвинения», — сказал он, выступая перед журналистами в конгрессе.

Ранее в этот день Трамп прибыл в Вашингтон и сразу же направился в суд округа Колумбия. В суде он не признал вину по делу о вмешательстве в выборы в 2020 году и штурме Капитолия. Суд не стал арестовывать Трампа и отпустил его под обязательство о явке и соблюдении законов.

Как сообщил телеканал CNN, следующее слушание по Трампу, касающееся штурма конгресса США, состоится 28 августа.

Трамп назвал предъявление ему обвинений по делу о беспорядках в Капитолии 6 января 2021 года политическим преследованием.

Также адвокат Трампа Алина Хабба заявила, что предъявленные органами американской прокуратуры обвинения по делу о беспорядках и штурме Капитолия в январе 2021 года являются попыткой разрушить его нынешнюю избирательную кампанию.

Член палаты представителей Марджори Тейлор Грин сказала, что обвинительный процесс в отношении Трампа является попыткой саботировать его участие в предстоящих выборах главы государства.

Накануне экс-президент пришел к выводу, что по всем инкриминируемым статьям ему грозит до 561 года тюремного заключения.

1 августа специальный прокурор Джек Смит подтвердил выдвижение обвинений в адрес бывшего президента США. Обвинение выразило желание провести ускоренную процедуру при рассмотрении в суде дела против Трампа, подчеркнул Смит.

Федеральное большое жюри в Вашингтоне поддержало выдвижение обвинений Трампу в связи с беспорядками в конгрессе США в январе 2021 года.

Сын политика Дональд Трамп — младший отметил, что предъявление новых обвинений его отцу объясняется его высокими рейтингами и стремлением противников политика сделать всё, чтобы помешать ему победить на предстоящих президентских выборах.

В тот же день Маккарти выразил мнение, что обвинения Трампу дают возможность Джо и Хантеру Байденам отвлечь внимание общественности от собственных неприглядных поступков. Он напомнил, что действующего главу государства и его сына подозревают в нарушении ряда законов, в том числе из-за возможного участия в коррупционных схемах украинской компании Burisma.

Дональд Трамп — первый бывший президент США, которому предъявлены уголовные обвинения. 6 января 2021 года сторонники Трампа ворвались в здание конгресса, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов прошедших в ноябре 2020 года выборов главы государства, на которых одержал победу действующий американский лидер Джо Байден. Жертвами беспорядков стали пять человек, в том числе полицейский.

В этом году Трампа также обвинили по делам о выплатах денег за молчание порнозвезде и о секретных документах. Уголовные обвинения по последнему делу насчитывают 37 пунктов, включая несанкционированное хранение секретных документов и заговор с целью воспрепятствования правосудию. Они были предъявлены экс-лидеру в июне, но тогда тот отказался признать себя виновным.