Российские десантники на БМД-4М уничтожают украинских боевиков под Артемовском (украинское название — Бахмут). Минобороны России 4 августа обнародовало кадры боевой работы бронегруппы по личному составу Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Разведгруппа тульских десантников при помощи БПЛА обнаружила в лесопосадке взводный опорный пункт ВСУ. Для его уничтожения было принято решение на применение бронегруппы на боевых машинах десанта БМД-4М.

Экипажи боевых машин, совершив марш на штатной технике в указанный район, с закрытых огневых позиций из 100-миллиметровой пушки уничтожили личный состав ВСУ, укрывшийся в лесополосе. Уцелевшие националисты спешно бежали, побросав свое оружие и снаряжение.

После выполнения поставленной задачи бронегруппа оперативно совершила отход в безопасный район.

«Совершенству нет предела. Обговариваем разные моменты, которые могут произойти. И случаи эвакуации обговариваем между собой (внутри экипажа. — Ред.)», — сказал механик-водитель с позывным Чалым.

Командир боевой машины десанта БМД-4М с позывным Таран добавил, что все бойцы экипажа чувствуют друг за друга ответственность на поле боя.

«У нас каждый экипаж как семья. Всегда думаем и обсуждаем выезды внутри экипажа. Тем более когда уходим из-под огня. Работаем», — отметил он.

Накануне советник врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Ян Гагин сообщил, что некоторые высоты в Клещеевке заняты украинскими боевиками, которые ведут оттуда огонь по подступам к Артемовску. Он выразил уверенность в том, что российские ВКС «эту проблему решат».

Также 3 августа в оборонном ведомстве рассказали, что артиллеристы Тульского гвардейского соединения ВДВ из 152-миллиметровых буксируемых гаубиц Д-20 уничтожили укрепленные позиции украинских боевиков. В ходе контрбатарейной борьбы артиллеристы ВДВ уничтожают реактивные системы залпового огня, минометные расчеты противника и другие цели.

Отмечалось, что расчеты 152-миллиметровых гаубиц Д-20 ведут огонь на дальность более 17 км при полном заряде. Скорость стрельбы — до пяти выстрелов в минуту.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за действий украинских военных.

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