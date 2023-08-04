Российские танки нанесли удар по складу ВСУ

Корреспондент «Известий» Наталия Графчикова 4 августа показала работу российских танков по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Отмечается, что тяжелая техника надежно спрятана в лесном массиве. Танки являются приоритетной целью Вооруженных сил Украины (ВСУ), поэтому место, где они располагаются, выбирают особенно тщательно. Машины накрывают маскировочной сетью, чтобы они меньше бликовали.

«Танком Т-72А управлять несложно. Довольно-таки маневренный, отзывчивый на газ, одним словом — кормилец», — сказал механик-водитель танка с позывным Золотой.

Перед боевым выездом экипаж танка в первую очередь проверяет заряд, баллистику.

«Будем работать с закрытых огневых позиций по складу, где сейчас размещается личный состав противника, возможно, там находится склад боеприпасов», — рассказал командир танка с позывным Сармат.

По складу было нанесено два удара, после атаки необходимо в кратчайшие сроки сменить позиции, поскольку ВСУ могут обнаружить танк и открыть ответный огонь.

Накануне экипажи танков Т-80БВ Западного военного округа (ЗВО) уничтожили диверсионно-разведывательную группу (ДРГ) ВСУ на купянском направлении.

2 августа российские силы в районе населенного пункта Малая Токмачка Запорожской области уничтожили склад боеприпасов 15-й бригады нацгвардии Украины.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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