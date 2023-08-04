Спецслужбы выявили военкомов ВСУ на подконтрольной Киеву части ДНР

Российские силовики установили личности военкомов Вооруженных сил Украины (ВСУ), руководящих мобилизацией в подконтрольных Киеву районах Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом в пятницу, 4 августа, рассказал «РИА Новости» представитель спецслужб.

По его словам, за мобилизационные мероприятия отвечают уроженец Донецкой области Атрюха Вадим Игоревич, а также Глущенко Андрей Аркадьевич и Петров Сергей Геннадьевич из Мурманской области. Все трое до 2014 года служили в Донецке и впоследствии принимали участие в операции Киева АТО.

Собеседник агентства подчеркнул, что из-за действий военкомов жителям ДНР приходится сражаться со своими же соседями.

1 августа член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков сообщил «Известиям», что украинцы начали понимать, что сражаются не за свою свободу, а за интересы других государств и отдельных личностей. Так он отреагировал на слова первого заместителя министра обороны Украины генерал-лейтенанта Александра Павлюка о том, что в стране усугубилась проблема уклонения от мобилизации.

Ранее, 27 июля, президент Украины Владимир Зеленский продлил до 15 ноября указ о всеобщей мобилизации, который был принят 25 февраля 2022 года. На сегодняшний день подлежащим военному призыву мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещен выезд за пределы страны.

29 июня Верховная рада Украины расширила перечень лиц, подпадающих под мобилизацию. В соответствии с нововведениями мобилизовать смогут людей, у которых жена, муж или родители имеют первую или вторую группы инвалидности, если у тех есть еще трудоспособные родственники, которые могут их содержать.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».