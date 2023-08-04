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Происшествия
Автомобиль упал в воду в результате обрушения моста в Приморском крае

Автомобиль упал в воду в результате обрушения моста в Приморском крае

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Фото: соцсети
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В Приморском крае в ночь на пятницу обрушился мост, в результате возникшего разлома конструкции с моста упал автомобиль. Об этом 4 августа сообщила прокуратура Приморского края.

«Ночью 4 августа 2023 года на 6-м километре автомобильной дороги «Подъезд к село Иннокентьевка» произошло обрушение тканей мостового сооружения 1962 года постройки. В момент обрушения по мосту двигалось транспортное средство Nissan Note, которое с водителем и пассажиром в салоне упало в место разлома», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

На место происшествия выехал лесозаводский межрайонный прокурор Павел Гричановский. На данный момент все обстоятельства случившегося устанавливаются.

О пострадавших не сообщалось.

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Накануне с эстакады на 74-м километре трассы М-4 «Дон» упали грузовик и легковой автомобиль. В ГУ МВД России по Московской области сообщили, что грузовой автомобиль сначала врезался в легковушку, после чего обе машины свалились вниз. В результате пострадали три человека, в том числе 11-летний ребенок.

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