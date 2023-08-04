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Вучич заявил об антироссийской гибридной деятельности Запада в Сербии

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Фото: ТАСС/ANDREJ CUKIC
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Сербский президент Александр Вучич заявил, что западные страны применяют гибридные методы борьбы с Россией в интернет-пространстве Сербии. Об этом он сказал 3 августа журналистам Радио и телевидения Сербии в ходе поездки в Республику Сербскую Боснии и Герцеговины.

«Они везде видят российскую пропаганду, а я вам открою, как ведется пропаганда против нас: появится в Telegram какой-нибудь «Зеленый медведь», и вы подумаете, что это пророссийски ориентировано, а потом — там каждая вторая, третья новость против Вучича. Когда проверяем, откуда они, понимаем, что информация идет из одной соседней страны, которая входит в НАТО и которая находится под большим влиянием извне», — заявил он.

По его словам, Сербия ежедневно сталкивается со всеми этими гибридными уловками. Также Вучич отметил, что сербское государство ни по каким требованиям кого-либо не нарушит дружеские контакты и отношения с российской стороной. Он напомнил о том, что на данный момент Белград проводит независимую политику.

Помимо этого, президент Сербии обратил внимание на отделение такой пропагандистской деятельностью патриотически настроенных сербских жителей от государства с целью организовать революцию в стране.

«Ведь известно, что тогда править станет кто-то на побегушках у Запада, а не тот, кто за Россию», — подчеркнул Вучич.

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Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов 12 июля заявил, что партнерство России и Белоруссии в военно-ядерной сфере направлено на защиту в условиях тотальной гибридной войны, а недовольство со стороны США этим «лицемерно и не выдерживает критики». В марте Москва и Минск договорились разместить ТЯО в Белоруссии, не нарушая режима нераспространения. Как заявил президент РФ Владимир Путин, Россия не передает свое ядерное оружие, а делает то же, что и США. Данное решение вызвало особую обеспокоенность Запада.

Ранее, 23 июня, посол Антонов заявил об абсурдности спекуляций американских сенаторов о возможности применения Россией ядерного оружия на Украине. Антонов предположил, что за фразеологией американских сенаторов скрывается стремление подготовить мир к провокации.

До этого, 16 июня, президент РФ Владимир Путин заявил об отсутствии у России необходимости применять ядерное оружие. Он отметил, что ядерного оружия у России больше, чем у стран НАТО. По его словам, США — единственное государство в мире, которое применило ядерное оружие в отношении неядерного государства, тем самым создав прецедент.

13 июня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сказала, что Соединенные Штаты стараются замаскировать свое безответственное поведение в области ядерных вооружений, выдвигая обвинения в адрес РФ и Белоруссии.

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