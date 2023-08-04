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В Санкт-Петербурге стартовала книжная экспедиция в поддержку чтения

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Книжная экспедиция в поддержку чтения стартовала в Санкт-Петербурге 3 августа. В рамках социального проекта «Дорога на маяк» литературный поезд проедет 12 тыс. км до Владивостока вместе с российскими писателями. «Известия» узнали подробнее об акции.

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В качестве пассажиров — Татьяна Устинова, Анна и Сергей Литвиновы, Кристина Кретова, Александр Цыпкин, Андрей Буровский, Антон Чиж, Валентин Постников, Андрей Геласимов, Сергей Переслегин, Сергей Лукьяненко.

«Эта акция призвана помочь сохранить навык работы с книгами, навык получения удовольствия работы с ними, потому что это сделает нашу жизнь лучше и наше мышление — тоже. Без мышления мы будем несчастны. Если мы хотим, чтобы наша жизнь была полна, чтобы нам не было скучно, чтобы у нас были жизненные цели, мы должны развивать мышление, и книга — основной для этого инструмент», — поделился своим мнением об акции ее участник психотерапевт и писатель Андрей Курпатов.

Поезд оказался литературным не полностью — только несколько вагонов. Как объяснили «Известиям» организаторы проекта, это связано с тем, что прямых поездов до Владивостока из Санкт-Петербурга нет. Поезда будут меняться, а вагоны — переоформляться заново.

В завершение акции пройдет региональный фестиваль «Книжный маяк Владивостока». Участниками «Книжных маяков» в разных городах страны становились Олег Рой, Татьяна Устинова, Александр Цыпкин, Евгений Водолазкин, Анна и Сергей Литвиновы, Дмитрий Воденников, отметили в пресс-службе проекта.

По словам гендиректора издательства «Эксмо» Евгения Капьева, цель заключается в том, чтобы «вовлечь в пространство чтения как можно больше россиян, напомнить о том, что книга — идеальный способ провести с пользой время, отдохнуть, получить новые знания».

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Соединяя страницы: в Санкт-Петербурге стартовала книжная экспедиция в поддержку чтения

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