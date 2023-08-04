Палестинского министра уличили в поджоге имущества евреев

Министр Палестинской администрации Моайад Шаабан был заснят на видео, в котором он вместе с другими официальными лицами сжигал имущество еврейской фермы на Западном берегу Иордана. Об этом 3 августа сообщил израильский портал Arutz Sheva.

Отмечается, что инцидент произошел недалеко от поселения Авней-Хефец.

По данным журналистов, причинившие вред имуществу не были задержаны, даже несмотря на то, что ситуация произошла днем.

Ранее, 21 июля, Министерство юстиции РФ направило в суд просьбу о ликвидации связанного с еврейской диаспорой в России агентства «Сохнут». В связи с возможной ликвидацией в России представительства премьер-министр Израиля Яир Лапид принял решение об отправке в РФ делегации.

11 июля Минюст сообщил, что с 30 мая по 27 июня проверял документы «Сохнута», но результаты проверки обнародовать не стал. В июле же стало известно, что российские власти потребовали от «Сохнута» приостановить деятельность в РФ, однако организация информацию о прекращении своей работы опровергла.

До этого, 28 июня, Госдума приняла поправку о создании реестра сведений о лицах, причастных к деятельности экстремистской или террористической организации. Она была предложена ко второму чтению законопроекта о создании специализированного информационного банка данных экстремистских материалов.