Реклама
Прямой эфир
Мир
Вучич заявил об антироссийской гибридной деятельности Запада в Сербии
Армия
Российские танки нанесли удар по складу ВСУ
Армия
«Ланцет» уничтожил украинскую РСЗО «Град» на купянском направлении
Армия
Экс-советник главы Пентагона заявил о потере свыше 300 тыс. солдат ВСУ
Армия
Минобороны сообщило о подвигах российских военнослужащих в зоне СВО
Мир
Палестинского министра уличили в поджоге имущества евреев
Мир
КНДР обвинила США в нарушении принципа «одного Китая»
Мир
Суд в Вашингтоне не стал арестовывать Трампа
Мир
Спецслужбы выявили военкомов ВСУ на подконтрольной Киеву части ДНР
Армия
Для российских Су-57 создали новые ракеты малой дальности
Мир
Трамп назвал обвинения в свой адрес политическим преследованием
Мир
Антонов заявил о попытках США занизить значимость саммита Россия – Африка
Происшествия
Автомобиль упал в воду в результате обрушения моста в Приморском крае

Исторический музей попросил снять с продажи сувениры с его символикой

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Государственный исторический музей (ГИМ) обратился к онлайн-продавцам, с тем чтобы они убрали со своих площадок детскую продукцию с его символикой. Речь идет о товарах с изображением собора Василия Блаженного, чьи производители не получили одобрения музея на использование изображения.

Скифы и мы: продолжится ли борьба за золото Крыма
Что значит для России решение Верховного суда Нидерландов о передаче ценностей Украине

Это, например, пазлы, тетради, альбомы, конструкторы, календари. Об этом сказано в одном из писем музея маркетплейсам, «Известия» ознакомились с ним.

В нем музей уточнил: производить товары с его символикой можно после того, как музей разрешит использовать образ. Такие правила установил закон «О музейном фонде РФ и музеях». В ГИМ «Известиям» сказали, что для получения разрешения на использование символики музея предпринимателям следует направить в учреждение письменное обращение в свободной форме. В нем указать объекты или музейные предметы, а также планируемые виды и сроки использования изображений.

В ГИМ уточнили, что расценки такой услуги уже обозначены внутренним приказом учреждения. Так, к примеру, право использования одного музейного предмета для публикации в учебных или учебно-методических изданиях обойдется в 200 рублей, если речь идет о муляжировании уникального древнего предмета — 240 тыс. рублей.

Как «Известиям» сообщили в Минкультуры, ГИМ призывает производителей соблюдать законный порядок использования символики таких объектов: бизнесу следует получить разрешение музея.

Такой порядок установлен для того, чтобы не допустить бесконтрольного использования изображений. Например, печати изображений на продукции непристойного содержания, оскорбляющей человеческое достоинство либо способствующей понижению статуса объектов культуры, заметили в министерстве.

По словам источника «Известий», с такими проблемами сталкиваются многие культурные учреждения федерального уровня, правда, они не заканчиваются такими конфликтами.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Вошли в образ: сувенирку с собором Василия Блаженного просят снять с продажи

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023