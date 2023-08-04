Исторический музей попросил снять с продажи сувениры с его символикой

Государственный исторический музей (ГИМ) обратился к онлайн-продавцам, с тем чтобы они убрали со своих площадок детскую продукцию с его символикой. Речь идет о товарах с изображением собора Василия Блаженного, чьи производители не получили одобрения музея на использование изображения.

Это, например, пазлы, тетради, альбомы, конструкторы, календари. Об этом сказано в одном из писем музея маркетплейсам, «Известия» ознакомились с ним.

В нем музей уточнил: производить товары с его символикой можно после того, как музей разрешит использовать образ. Такие правила установил закон «О музейном фонде РФ и музеях». В ГИМ «Известиям» сказали, что для получения разрешения на использование символики музея предпринимателям следует направить в учреждение письменное обращение в свободной форме. В нем указать объекты или музейные предметы, а также планируемые виды и сроки использования изображений.

В ГИМ уточнили, что расценки такой услуги уже обозначены внутренним приказом учреждения. Так, к примеру, право использования одного музейного предмета для публикации в учебных или учебно-методических изданиях обойдется в 200 рублей, если речь идет о муляжировании уникального древнего предмета — 240 тыс. рублей.

Как «Известиям» сообщили в Минкультуры, ГИМ призывает производителей соблюдать законный порядок использования символики таких объектов: бизнесу следует получить разрешение музея.

Такой порядок установлен для того, чтобы не допустить бесконтрольного использования изображений. Например, печати изображений на продукции непристойного содержания, оскорбляющей человеческое достоинство либо способствующей понижению статуса объектов культуры, заметили в министерстве.

По словам источника «Известий», с такими проблемами сталкиваются многие культурные учреждения федерального уровня, правда, они не заканчиваются такими конфликтами.

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