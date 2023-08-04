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CNN указал на преграду для контрнаступления Украины

CNN: Украина наткнулась на плотные минные поля при контрнаступлении
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Фото: REUTERS/Sergiy Chalyi
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) столкнулись с «неимоверной» плотностью минных полей при попытках контрнаступления. Об этом 3 августа сообщил телеканал CNN со ссылкой на представителей украинских властей.

«Украинские вооруженные силы с трудом пытаются пробить российские оборонительные линии, поскольку танковые ловушки и минные поля снижают прогресс. Один украинский официальный представитель описал плотность мин как «неимоверную», — говорится в публикации.

По информации телеканала, Киев продолжает «охлаждать ожидания от прогресса» в своем контрнаступлении.

«Противник локализуется и уничтожается»
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Накануне газета The New York Times написала, что украинцам, которые прошли подготовку на Западе, не удалось продвинуться на боевом поле из-за минных заграждений. По этой же причине бойцы ВСУ откладывали наступательные действия, в результате утратив тактическое преимущество.

31 июля телеканал CNN сообщил, что усилившиеся попытки украинской армии прорвать мощную оборону российских войск на юге могут говорить о новом этапе контрнаступления. В материале отмечалось, что ВСУ мешают танковые ловушки, минные поля и другие препятствия. Кроме того, попытки наступления предотвращаются российской авиацией.

Действующий немецкий бригадный генерал Кристиан Фрейдинг 29 июля заявил, что ВСУ терпят большие потери из-за российских мин. По его словам, из-за процесса разминирования боевики двигаются по этой территории с большими потерями, а само продвижение стало для них почти невозможным. При этом соблюдать принцип НАТО по обращению с минами — уворачиваться или обходить их — стало почти невозможно.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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