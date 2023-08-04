Посольство РФ в Албании осудило выпад Украины по саммиту Россия – Африка

Посольство РФ в Албании 3 августа осудило комментарий дипмиссии Украины в Тиране в связи с саммитом Россия – Африка, не соответствующий действительности.

«В своем «перформансе» украинское диппредставительство, видимо, руководствуясь методичками из Киева, в очередной раз использовало известные пропагандистские штампы в попытке доказать, что Россия «утратила свое влияние» в Африке, ее экономика находится в «бедственном положении», а состоявшийся саммит посетило «лишь 22 главы государств и правительств», — говорится в Telegram-канале посольства.

Отмечается, что, несмотря на давление Запада на руководство африканских государств, в саммите приняли участие официальные делегации 48 из 54 стран Африки. Форум принял более 9 тыс. участников. Как указали в посольстве, это говорит о высокой заинтересованности африканских партнеров к развитию «всеобъемлющих равноправных взаимовыгодных связей с Россией, не запятнанной колониальным прошлым».

В диппредставительстве подчеркнули, что углублению отношений между Россией и странами Африки способствуют регулярные двусторонние контакты.

Также развитию связей России со странами Африки способствует рост российской экономики и решение Москвы самостоятельно, в том числе на безвозмездной основе, продолжать поставки российских минеральных удобрений и продовольствия в беднейшие страны мира, несмотря на прекращение зерновой сделки.

Ранее, 29 июля, президент России Владимир Путин заявил, что саммит Россия – Африка прошел на хорошем уровне и с хорошими результатами.

В тот же день корреспондент «Известий» Игорь Балдин рассказал об итогах саммита. Он подчеркнул, что торговля между Россией и Африкой скоро пойдет по транспортному коридору Север – Юг, маршрут которого проходит от Санкт-Петербурга до Индийского океана. Он же позволит воплотить энергетические проекты, например строительство нефтепровода в Конго, завода по переработке урана в Танзании.

Саммит Россия – Африка прошел 27–28 июля в Санкт-Петербурге. На мероприятии обсуждалось сотрудничество РФ и африканских стран на всех уровнях, включая сельское хозяйство, медицину, образование, а также вопросы безопасности.