Минобороны сообщило о подвигах российских военнослужащих в зоне СВО

Минобороны РФ 4 августа рассказало о новых героических поступках и подвигах российских военных, рискующих жизнью ради успешного выполнения боевых задач в ходе спецоперации.

Как отметили в военном ведомстве, саперная группа под командованием сержанта Евгения Кушнарева выполняла боевую задачу по разминированию территории завода, оставленной Вооруженными силами Украины (ВСУ) в ходе наступления российских войск. Покидая занимаемые ранее позиции, противник, стремясь сдержать наступление ВС РФ, а также нанести максимальный ущерб гражданскому населению и инфраструктуре, заминировал помещения освобожденной промышленной зоны.

При проведении разминирования группой Кушнарева было выявлено, обезврежено и уничтожено более 7 тыс. взрывоопасных предметов и неразорвавшихся снарядов. Своими действиями состав группы под руководством сержанта очистил территорию промзоны от опасных объектов без потерь среди личного состава. По завершении разминирования территория завода стала безопасна для проведения восстановительных работ.

Также Минобороны выделило заслуги мичмана Евгения Короткова в ходе ведения боевых действий выполнял задачи по организации и обеспечению бесперебойной устойчивой связи между командными пунктами и подразделениями российских войск в интересах подразделений морской пехоты. ВСУ, стремясь уничтожить пункт связи российской группировки и тем самым лишить российские подразделения управления, нанес по нему массированный артиллерийский удар с применением реактивных систем залпового огня (РСЗО). В результате атаки часть оборудования и линий связи были выведены из строя.

Действуя под огнем украинских боевиков, Коротков продолжил руководить своим подразделением. Потеря связи могла лишить командование возможности оперативно руководить действиями сил на поле боя. Мичман вместе со своими подчиненными незамедлительно приступил к устранению повреждений. В кратчайшие сроки связистам удалось восстановить разрывы линий, произвести замену вышедших из строя блоков и агрегатов, восстановить поврежденные стационарные и временные сооружения, что позволило обеспечить устойчивую, беспрерывную работу пунктов управления.

Накануне корреспондент «Известий» Родион Северьянов показал кадры использования дрона российскими войсками для поиска украинских позиций и нанесения по ним артиллерийских ударов.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».