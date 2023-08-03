В Пентагоне заявили об отсутствии у США иллюзий о контрнаступлении Украины

У США отсутствуют иллюзии относительно украинского контрнаступления, в стране также полностью понимают, что оно будет трудным. Об этом 3 августа заявил на брифинге руководитель пресс-службы Пентагона Патрик Райдер.

«Нет никаких иллюзий, что эти боевые действия, которые ведет Украина, являются легкими. У России было время создать укрепления, а Украина наступает, так что бои будут трудными», — сказал он.

Руководитель пресс-службы Пентагона отметил уверенность Соединенных Штатов в том, что у Вооруженных сил Украины (ВСУ) имеются значительные боевые способности и что украинские боевики под киевским командованием задействуют их в зоне боевых действий в то время, которое выберут сами.

Накануне секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов сообщил, что никаких сроков по контрнаступлению ВСУ не существует, отсутствуют какие-либо дедлайны или графики. Таким образом он опроверг слова главы минобороны Украины Алексея Резникова, который сказал, что украинское наступление отстает от графика, но идет по плану.

1 августа издание Politico сообщало, что союзники Киева разочаровываются в контрнаступлении украинской армии. По словам представителей министерства обороны США, на которых ссылается газета, последние атаки ВСУ не принесли значительных результатов.

До этого, 31 июля, в Белом доме признали медленные темпы контрнаступления ВСУ. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что украинцам не удается продвигаться столько далеко и быстро, как хотелось бы.

19 июля советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк признал сложности с контрнаступлением ВСУ. Киев ожидает, что украинское контрнаступление будет «долгим и сложным», сказал он.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских боевиков.