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Захарова назвала фарсом слова Борреля о поставках зерна

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Фото: REUTERS/Stringer/File Photo
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 3 августа прокомментировала слова главы дипломатии Евросоюза (ЕС) Жозепа Борреля о попытке РФ сделать страны зависимыми при помощи зерна.

«Боррель обвинил Россию в попытке подсадить развивающиеся страны на свое зерно. Я что-то не пойму, а голод уже победили? С продовольственной безопасностью проблем нет? Это какой-то фарс: год назад западники кричали о необходимости срочно накормить голодающих, а когда никого не накормили, кроме самих себя, начали кричать, что российское зерно на рынке лишнее», — написала она в своем Telegram-канале.

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Ранее в этот день сообщалось, что Боррель в письме лидерам развивающихся стран и государствам G20 написал, что Россия предлагает ряду стран мира дешевое зерно, «чтобы создать новые зависимости, усугубляя экономическую уязвимость и глобальную продовольственную нестабильность». Дипломат призвал политиков выступить «четким и единым голосом», чтобы мотивировать Россию вернуться к зерновой сделке.

В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков указал, что обвинения Борреля в адрес РФ в том, что дешевое зерно делает страны зависимыми от Москвы, не соответствуют действительности.

Накануне Песков подчеркнул, что Москва очень долго выполняла обязательства по зерновой сделке в одностороннем порядке. Однако те обязательства, которые были взяты по отношению к России, не выполнялись.

Действие зерновой сделки прекратилось 17 июля по инициативе России. Президент России Владимир Путин заявил, что страна готова вернуться к выполнению соглашения в случае выполнения российской части договоренностей.

Черноморская сделка была заключена в июле 2022 года в Стамбуле. Тогда министр обороны России Сергей Шойгу и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна. Главной задачей сделки было обеспечение нуждающихся стран, включая африканские, продовольствием.

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