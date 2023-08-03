Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумской и Харьковской областях

Взрывы прозвучали в Сумской и Харьковской областях на Украине. Об этом в четверг, 3 августа, сообщило украинское издание «Зеркало недели».

Кроме того, воздушная тревога была объявлена в Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Харьковской и Черкасской областях.

Ранее в этот день сирены звучали в Днепропетровской и Харьковской областях Украины.

В ночь на 3 августа воздушная тревога была объявлена в Киеве, также сирены звучали в Киевской, Сумской и Черниговской областях.

Российские военнослужащие начали наносить удары по критическим объектам украинской инфраструктуры с 10 октября прошлого года. Как отметил тогда глава государства Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.