Реклама
Прямой эфир
Здоровье
Врач опровергла невозможность развития бесплодия из-за абортов
Мир
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумской и Харьковской областях
Происшествия
Мэр Донецка сообщил об ударе ВСУ по многоквартирному дому
Армия
Минобороны сообщило о подвигах российских военнослужащих в зоне СВО
Происшествия
Три человека пострадали в результате обстрелов ДНР со стороны ВСУ
Мир
Опрос указал на пессимистичную оценку американцев экономики США
Общество
Собянин анонсировал завершение благоустройства Воробьевской набережной осенью
Общество
Прокуратура взяла на контроль инцидент с броском гранаты в Jaguar у «Москва-Сити»
Мир
Вещание французских France24 и RFI заблокировали в Нигере
Мир
Трамп назвал обвинения в свой адрес политическим преследованием
Мир
Захарова назвала фарсом слова Борреля о поставках зерна
Мир
Венесуэла подала официальную заявку на вступление в БРИКС
Мир
Беспилотники коалиции США 14 раз нарушили протоколы деконфликтации в Сирии
Сюжет:

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумской и Харьковской областях

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Взрывы прозвучали в Сумской и Харьковской областях на Украине. Об этом в четверг, 3 августа, сообщило украинское издание «Зеркало недели».

Кроме того, воздушная тревога была объявлена в Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Харьковской и Черкасской областях.

Остановись в мгновенье: нанесены новые удары по инфраструктуре Украины
Целями атак стали объекты энергетики, которые обеспечивают работу транспорта и военной промышленности

Ранее в этот день сирены звучали в Днепропетровской и Харьковской областях Украины.

В ночь на 3 августа воздушная тревога была объявлена в Киеве, также сирены звучали в Киевской, Сумской и Черниговской областях.

Российские военнослужащие начали наносить удары по критическим объектам украинской инфраструктуры с 10 октября прошлого года. Как отметил тогда глава государства Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023