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Минобороны Польши заявило о готовности применить оружие против Белоруссии

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Польша готова применить оружие на границе с Белоруссией, заявил 3 августа заместитель начальника Генерального штаба ВС Польши генерал Марек Соколовский на совещании с министром национальной обороны Мариушем Блащаком.

Он сообщил, что вчера в район польско-белорусской границы были передислоцированы польские боевые вертолеты ВВС.

«На случай возникновения опасных событий на границе вертолеты вооружены, готовы к бою», — сказал Соколовский, выступление которого транслировало Польское телевидение.

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Также в этот день председатель постоянной комиссии по международным делам палаты представителей Национального собрания Белоруссии Андрей Савиных выразил мнение «Известиям», что заявления польской стороны о том, что пилоты боевых вертолетов готовы применить оружие на границе с Белоруссией, — это механизм психологической и информационной войны. Савиных указал на то, что со стороны Белоруссии не исходит никакой угрозы ни по отношению к Польше, ни по отношению к Литве.

1 августа минобороны Польши сообщило, что увеличит количество войск на границе с Белоруссией из-за предполагаемого нарушения воздушного пространства. По данным польского военного ведомства, пересечение границы военными белорусскими вертолетами Ми-24 и Ми-8 произошло в районе Беловежи на малой высоте. Данный факт усложняет обнаружение вертолетов радиолокационными системами.

До этого, 31 июля, стало известно, что Польша отправила снайперов на границу с Белоруссией. Комментируя это, политолог Юрий Светов заявил «Известиям», что это является формой политического сумасшествия Варшавы.

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