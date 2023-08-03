Песков заявил о готовности к публикации совместного заявления по Украине

Кремль вслед за Южно-Африканской Республикой (ЮАР) готов завтра, 4 августа, опубликовать текст совместного заявления президента России Владимира Путина и лидеров стран африканской миссии по Украине. Об этом 3 августа сообщил ТАСС пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Да, совместное заявление также будет опубликовано на сайте Кремля завтра», — сказал он.

Второй саммит и экономический и гуманитарный форум Россия – Африка проходил 27–28 июля в Санкт-Петербурге.

Ранее в этот день администрацией президента ЮАР Сирила Рамафосы был опубликован текст совместного заявления, в котором говорится, что Владимир Путин и лидеры стран Африки договорились о продолжении диалога по мирной инициативе, которая касается конфликта на Украине. Главы государств признали прогресс по предложениям по гуманитарным вопросам, которые они обсуждали на первой встрече 17 июня 2023 года.

Официальный представитель МИД Захарова на полях саммита Россия – Африка подчеркивала, что Москва получила около 30 мирных инициатив по урегулированию конфликта. На саммите Путин также заявлял, что Москва намерена искать пути мирного урегулирования, отмечая, что подход лидеров африканских стран перекликается с положениями мирного плана, который представил Китай еще в феврале текущего года.

29 июля издание The Wall Street Journal сообщило, что Саудовская Аравия хочет провести переговоры между странами Запада, Украиной и ключевыми развивающимися странами 5 и 6 августа в Джидде. Участие России при этом не планируется.

Позднее, 31 июля, МИД Ирана поддержал мирную инициативу Саудовской Аравии по конфликту на Украине и приветствовал любые инициативы по урегулированию конфликта.

Еще в ноябре 2022 года Зеленский на саммите G20 назвал 10 пунктов своей формулы для установления мира. Среди положений плана — обеспечение ядерной, продовольственной и энергетической безопасности, а также вывод российских войск, восстановление территориальной целостности Украины, создание международного механизма для возмещения стране убытков от боевых действий за счет российских активов.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.