Путин и лидеры стран Африки договорились продолжать диалог по миру на Украине

Президент России Владимир Путин и лидеры стран Африки договорились о продолжении диалога по мирной инициативе, которая касается конфликта на Украине. Об этом 3 августа говорится в их совместном заявлении, опубликованном администрацией президента ЮАР Сирила Рамафосы.

«Лидеры договорились продолжить диалог об африканской мирной инициативе с тем, чтобы постараться продолжить дорогу к миру», — говорится в документе.

Главы государств признали прогресс по предложениям по гуманитарным вопросам, которые они обсуждали на первой встрече 17 июня 2023 года. В частности, некоторые из этих предложений связаны с правами детей в зонах вооруженных действий и обменов пленными между Россией и Украиной.

В заключение стороны отметили, что гуманитарные усилия будут приносить дальнейшие результаты.

Официальный представитель МИДа Захарова на полях саммита Россия – Африка подчеркивала, что Москва получила около 30 мирных инициатив по урегулированию конфликта. На саммите Путин также заявлял, что Москва намерена искать пути мирного урегулирования, отмечая, что подход лидеров африканских стран перекликается с положениями мирного плана, который представил Китай еще в феврале текущего года.

29 июля издание The Wall Street Journal сообщило, что Саудовская Аравия хочет провести переговоры между странами Запада, Украиной и ключевыми развивающимися странами 5 и 6 августа в Джидде. Участие России при этом не планируется.

Позднее, 31 июля, МИД Ирана поддержал мирную инициативу Саудовской Аравии по конфликту на Украине и приветствовал любые инициативы по урегулированию конфликта.

Еще в ноябре 2022 года Зеленский на саммите G20 назвал 10 пунктов своей формулы для установления мира. Среди положений плана — обеспечение ядерной, продовольственной и энергетической безопасности, а также вывод российских войск, восстановление территориальной целостности Украины, создание международного механизма для возмещения стране убытков от боевых действий за счет российских активов.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.