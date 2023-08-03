Реклама
Прямой эфир
Общество
Путин выразил соболезнования в связи со смертью Мирошниченко
Мир
В Грузии оползень сошел на отель
Происшествия
Мэр Донецка сообщил об ударе ВСУ по многоквартирному дому
Мир
Премьер-министр Индии лично примет участие в саммите БРИКС в ЮАР
Армия
СМИ сообщили о переходе ВСУ на советские Т-72 из-за потерь западной техники
Мир
Опрос указал на пессимистичную оценку американцев экономики США
Общество
Собянин анонсировал завершение благоустройства Воробьевской набережной осенью
Политика
Песков напомнил о стремлении РФ не допустить войны и защитить Донбасс
Мир
Вещание французских France24 и RFI заблокировали в Нигере
Происшествия
Град размером с яблоко повредил 55 домов на Кубани
Мир
Саудовская Аравия продлит сокращение добычи нефти
Мир
Депутат бундестага признал ошибочной идею победы Киева за счет поставок оружия
Мир
Сотрудника военкомата на Украине задержали за изготовление «белых билетов» по $4 тыс. за штуку
Сюжет:

Путин и лидеры стран Африки договорились продолжать диалог по миру на Украине

0
Фото: РИА Новости/Александр Казаков
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент России Владимир Путин и лидеры стран Африки договорились о продолжении диалога по мирной инициативе, которая касается конфликта на Украине. Об этом 3 августа говорится в их совместном заявлении, опубликованном администрацией президента ЮАР Сирила Рамафосы.

«Лидеры договорились продолжить диалог об африканской мирной инициативе с тем, чтобы постараться продолжить дорогу к миру», — говорится в документе.

Главы государств признали прогресс по предложениям по гуманитарным вопросам, которые они обсуждали на первой встрече 17 июня 2023 года. В частности, некоторые из этих предложений связаны с правами детей в зонах вооруженных действий и обменов пленными между Россией и Украиной.

В заключение стороны отметили, что гуманитарные усилия будут приносить дальнейшие результаты.

«Переговоры нецелесообразны ввиду недееспособности Украины»
Врио главы ДНР Денис Пушилин — о ситуации в зоне СВО и подготовке к выборам в Донбассе

Официальный представитель МИДа Захарова на полях саммита Россия – Африка подчеркивала, что Москва получила около 30 мирных инициатив по урегулированию конфликта. На саммите Путин также заявлял, что Москва намерена искать пути мирного урегулирования, отмечая, что подход лидеров африканских стран перекликается с положениями мирного плана, который представил Китай еще в феврале текущего года.

29 июля издание The Wall Street Journal сообщило, что Саудовская Аравия хочет провести переговоры между странами Запада, Украиной и ключевыми развивающимися странами 5 и 6 августа в Джидде. Участие России при этом не планируется.

Позднее, 31 июля, МИД Ирана поддержал мирную инициативу Саудовской Аравии по конфликту на Украине и приветствовал любые инициативы по урегулированию конфликта.

Еще в ноябре 2022 года Зеленский на саммите G20 назвал 10 пунктов своей формулы для установления мира. Среди положений плана — обеспечение ядерной, продовольственной и энергетической безопасности, а также вывод российских войск, восстановление территориальной целостности Украины, создание международного механизма для возмещения стране убытков от боевых действий за счет российских активов.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023