Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в стране осенью запланировано проведение международного форума оборонной промышленности. Об этом он сообщил 3 августа в ходе совещания с руководителями иностранных украинских дипмиссий.

«Осенью на Украине пройдет первый форум оборонных индустрий», — сказал он, видео с его выступлением опубликовал в Telegram-канале министр стратегической промышленности государства Александр Камышин.

По словам украинского лидера, мероприятие поможет привлечь большое число зарубежных компаний, занимающихся производством вооружения.

Ранее, 27 июля, спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что никакое новое оружие, которое западные страны захотят поставить Украине, не повлияет на исход спецоперации и не поможет Зеленскому. Он отметил, что в настоящее время киевский режим во главе с президентом «выпрашивает у Вашингтона и Брюсселя «чудо-оружие», которое решит все их проблемы».

Кроме того, 25 июля, польская газета Rzeczpospolita сообщила, что провал контрнаступления украинской армии может привести к сокращению финансовой и военной помощи Киеву со стороны западных стран. Отмечалось, что войска Украины не смогли добиться успеха, несмотря на переданную стране военную технику и обучение солдат и офицеров по стандартам НАТО.

21 июля сам Зеленский признал, что контрнаступление идет очень тяжело ввиду медленных поставок вооружений Киеву со стороны стран Запада. По его словам, киевские власти не рассчитали необходимое для подготовки контрнаступления время.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая проводится с 24 февраля 2022 года. Соответствующее решение было принято в связи с обострением ситуации в регионе из-за атак со стороны украинских боевиков.