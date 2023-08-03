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Путин и лидеры стран Африки выступили за устранение препятствий по зерновой сделке

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Фото: ТАСС/Александр Казаков
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Президент России Владимир Путин и лидеры семи стран Африки выступили за то, чтобы устранить препятствия для экспорта зерна и возобновить зерновую сделку. Об этом 3 августа говорится в совместном заявлении по итогам встречи лидеров африканской мирной инициативы с российским лидером 28 июля.

«Лидеры призвали к конкретным шагам по устранению препятствий для экспорта российского зерна и удобрений, что позволит возобновить полную реализацию черноморской пакетной инициативы генерального секретаря ООН [Антониу Гутерриша], одобренной 22 июля 2022 года в Стамбуле», — говорится в заявлении.

Кроме того, лидеры призвали ООН принять необходимые меры, чтобы разблокировать 200 тыс. т российских удобрений, заблокированных в морских портах Евросоюза, для немедленной и бесплатной доставки в африканские страны.

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Ранее в этот день в ходе брифинга представитель президента ЮАР Винсент Магвенья заявил, что африканские страны намерены добиваться разблокирования российских удобрений в портах ЕС для их беспрепятственного поступления на мировые рынки. Он также напомнил, что вопрос разблокировки удобрений из РФ ранее обсуждался на саммите Россия – Африка.

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва очень долго выполняла обязательства по зерновой сделке в одностороннем порядке. Однако те обязательства, которые были взяты по отношению к России, не выполнялись. По его словам, для возобновления зерновой сделки необходимо снять ограничения, такие как отключение от SWIFT Россельхозбанка.

Кроме того, 2 августа пресс-служба Кремля сообщила, что президент России подтвердил в разговоре с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом готовность вернуться к зерновой сделке, если Запад выполнит свои обязательства перед РФ. С учетом потребностей наиболее нуждающихся в продовольствии стран ведется проработка надежных вариантов поставок российского зерна, в том числе на безвозмездной основе, говорилось в заявлении.

В июле 2022 года в Стамбуле была заключена продовольственная сделка. Тогда министр обороны России Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.

При этом 17 июля действие зерновой сделки прекратилось по инициативе Москвы. Путин подчеркнул, что страна готова вернуться к выполнению соглашения в случае выполнения российской части договоренностей.

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