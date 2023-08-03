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После схода оползня в Грузии нашли тела двух человек

МВД Грузии: после схода оползня в Грузии рядом с курортом Шови нашли тела двух человек
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Фото: Ministry of Internal Affairs of Georgia
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После схода оползня в Грузии рядом с курортом Шови нашли тела двух человек. Об этом 3 августа сообщает пресс-служба МВД страны.

«Во время обработки земли спасатели нашли тела двух человек», — передает сообщение МВД Telegram-канал Newsgeorgia.

К этому моменту тела погибших отправили на экспертизу. Пока неизвестно, являются ли они местными отдыхающими или иностранцами.

Еще 70 человек эвакуировали в безопасную зону.

Глава службы по управлению чрезвычайными ситуациями Теймураз Мгебришвили сообщил, что спасательная операция будет продолжаться ночью. По его словам, спасатели проверят каждый квадратный метр.

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Ранее в этот день сообщалось, что рядом с гостиницей «Сансет Шови» в Грузии сошел оползень. Отмечалось, что в результате в отеле оказались заблокированными 16 человек.

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