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На фестивале культуры Эритреи в Швеции пострадали 55 человек

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Фото: REUTERS/Supantha Mukherjee
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Более 100 человек задержаны, еще 55 пострадали в результате беспорядков на культурном фестивале «Эритрея Скандинавия» в Стокгольме, возникших из-за столкновения сторонников и противников Исайяса Афеворки, главы Эритреи. Об этом сообщает шведское издание Expressen со ссылкой на правоохранительные органы Швеции.

Фестиваль «Эритрея Скандинавия» организован сторонниками режима действующего президента африканского государства. В ходе мероприятия противники Афеворки устроили беспорядок на площадке фестиваля, разгромив оборудование.

По словам правоохранителей, неподалеку от фестиваля проходило «еще одно массовое мероприятие», в результате которого сторонники разных политических взглядов устроили массовую драку.

Так, оппозиционные участники протеста прорвали полицейский кордон и ворвались на фестиваль «Эритрея Скандинавия», по пути громя палатки и кидая камни в полицейских.

Посвященное Эритрее мероприятие проводится в Стокгольме уже много лет подряд. В программу входят семинары, дебаты и лекции, а также музыкальные концерты и ярмарка.

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