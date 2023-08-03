На фестивале культуры Эритреи в Швеции пострадали 55 человек

Более 100 человек задержаны, еще 55 пострадали в результате беспорядков на культурном фестивале «Эритрея Скандинавия» в Стокгольме, возникших из-за столкновения сторонников и противников Исайяса Афеворки, главы Эритреи. Об этом сообщает шведское издание Expressen со ссылкой на правоохранительные органы Швеции.

Фестиваль «Эритрея Скандинавия» организован сторонниками режима действующего президента африканского государства. В ходе мероприятия противники Афеворки устроили беспорядок на площадке фестиваля, разгромив оборудование.

По словам правоохранителей, неподалеку от фестиваля проходило «еще одно массовое мероприятие», в результате которого сторонники разных политических взглядов устроили массовую драку.

Так, оппозиционные участники протеста прорвали полицейский кордон и ворвались на фестиваль «Эритрея Скандинавия», по пути громя палатки и кидая камни в полицейских.

Посвященное Эритрее мероприятие проводится в Стокгольме уже много лет подряд. В программу входят семинары, дебаты и лекции, а также музыкальные концерты и ярмарка.

Ранее, 2 августа, стало известно, что самолеты французских ВВС вывезли из Нигера 992 человека, в том числе 560 французов и значительное количество граждан других стран.

Эвакуация из Нигера проходила на добровольной основе. В общей сложности около 600 граждан Франции из 1,2 тыс., состоящих на учете в посольстве, решили покинуть страну пребывания. Кроме французов, спецрейсами из Ниамея вылетели и представители других государств, в том числе Бельгии, Германии, Италии и Канады.