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В ассоциации «Турпомощь» рассказали об ожидающемся интересе россиян к Ирану

Директор ассоциации «Турпомощь» Осауленко рассказал об ожидании интереса россиян к Ирану
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Фото: Global Look Press/Therin-Weise
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Директор ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «Турпомощь» Александр Осауленко рассказал в четверг, 3 августа, об увеличении потока туристов из России в Иран в связи с отменой виз.

«Конечно, есть ожидания, что турпоток увеличится. Вы поймите, стоимость визы, она очень дорогая сама по себе. Это первый фактор, который влияет на поток. Второе — это то, что записываться на получение визы надо хотя бы за месяц», — рассказал он в беседе с RT.

По мнению Осауленко, иранское направление может заинтересовать российских туристов. Он добавил, что иранская кухня достаточно популярна в мире.

В свою очередь, вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин рассказал в беседе с телеканалом «360», что безвизовый режим, введенный с 1 августа, позволит увеличить поток отечественных туристов в Китай.

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1 августа председатель Совета Ассоциации «Мир без границ» Александр Львов рассказал телеканалу «Звезда», что безвизовый туристический обмен с Китаем и Ираном имеет преимущества для России.

По его словам, старт групповых поездок увеличит туристический поток между странами, а общая стоимость путешествий уменьшится за счет снижения цен на авиаперелеты.

26 июля министр экономического развития и торговли Максим Решетников заявил, что в ближайшее время ожидается запуск первых безвизовых групп туристов из Ирана. Он подтвердил, что все технические вопросы по этим направлениям уже согласованы. Проведен обмен списками туроператоров, передает НСН.

Ранее, 28 июня, Решетников заявил, что безвизовые групповые турпоездки между Россией и Ираном могут начаться в июле этого года. Об этом он сообщил на совещании по развитию туризма, которое проводит президент РФ Владимир Путин.

По его словам, стороны уже обменялись перечнем уполномоченных туристических компаний.

19 мая стало известно, что РСТ рассчитывает на рост турпотока из Ирана после введения электронных виз, передает агентство городских новостей «Москва».

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