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На Урале двое мужчин избили девушку из-за голубых волос

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Сотрудники полиции задержали подозреваемых в избиении девушки из-за цвета волос в городе Каменск-Уральский. Об этом 3 августа сообщает пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области.

Правоохранители задержали двоих местных жителей, 1991 и 1993 года рождения, которых ранее привлекали к ответственности за имущественные преступления, истязание и незаконный оборот наркотиков.

«Задержанные пояснили, что совершили противоправные деяния, находясь в состоянии алкогольного опьянения, а мотивацией такого поступка стал не понравившийся им внешний вид девушки с разноцветными волосами. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ ― «Хулиганство». Подозреваемые содержатся под стражей. Они уже принесли извинения потерпевшей», ― прокомментировал руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Ранее, 2 августа, в дежурную часть отдела полиции «Каменск-Уральский» обратилась с заявлением 18-летняя девушка, которую накануне избили двое молодых людей и затолкали в фонтана под угрозой расправы. Причиной нападения стали голубые волосы пострадавшей.

Накануне в Москве пассажир такси избил водителя за то, что он запретил ему распивать алкоголь в салоне автомобиля.

Мужчина вызвал такси в Хохловский переулок. В приехавшую машину он зашел с бутылкой спиртного в руке в сопровождении женщины и ребенка. Таксист отказался ехать, пока в салоне распивают алкоголь. После этого севший на переднее сиденье мужчина передал бутылку пива женщине и начал избивать водителя.

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