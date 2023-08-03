Реклама
Прямой эфир
Общество
Путин выразил соболезнования в связи со смертью Мирошниченко
Мир
В Грузии оползень сошел на отель
Авто
Минпромторг заверил в способности заводов обеспечить чиновников автомобилями
Мир
Премьер-министр Индии лично примет участие в саммите БРИКС в ЮАР
Армия
СМИ сообщили о переходе ВСУ на советские Т-72 из-за потерь западной техники
Мир
Опрос указал на пессимистичную оценку американцев экономики США
Общество
Собянин анонсировал завершение благоустройства Воробьевской набережной осенью
Политика
Песков напомнил о стремлении РФ не допустить войны и защитить Донбасс
Происшествия
Пассажирский автобус загорелся в Белгороде
Происшествия
Град размером с яблоко повредил 55 домов на Кубани
Мир
Саудовская Аравия продлит сокращение добычи нефти
Мир
Депутат бундестага признал ошибочной идею победы Киева за счет поставок оружия
Авто
Сотрудника военкомата на Украине задержали за изготовление «белых билетов» по $4 тыс. за штуку

В Приднестровье назвали агонией антироссийские действия Молдавии

0
Фото: РИА Новости/Алексей Майшев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Желание Молдавии разорвать связи с Россией напоминает агонию политического режима в Кишиневе. Об этом руководитель приднестровского Института социально-политических исследований и регионального развития Игорь Шорников заявил в четверг, 3 августа, в беседе с «РИА Новости».

Эксперт подчеркнул ту поспешность, с которой Кишинев разрывает связи с Москвы. По мнению Шорникова, стремление как можно скорее дистанцироваться от России напоминает агонию политического режима Молдавии, передает НСН.

Он добавил, что после неудач украинского «контрнаступа» и срыва зерновой сделки баланс сил в регионе резко качнулся в сторону России.

Уйти, оставшись: выйдет ли окончательно Молдавия из СНГ
Кишинев продолжит антироссийский курс внешней политики

Ранее в этот день сообщалось, что посольство Молдавии в Москве планирует открыть на своей территории гостиницу, ресторан национальной кухни и складские помещения.

В МИД РФ заявили, что возможное превращение посольства Молдавии в Москве в гостиницу станет нарушением конвенции о дипломатических сношениях, передает RT.

При этом пресс-секретарь МИД Молдавии Игорь Захаров заявил, что здание молдавского посольства в Москве не планировали превращать в гостиницу, сообщает телеканал «360».

Ранее, 26 июля, власти Молдавии решили выслать из страны 45 сотрудников посольства России, включая дипломатов и технический персонал. Министр иностранных дел и европейской интеграции республики Николай Попеску объяснил это решение тем, что Кишинев заподозрил российских дипломатов в шпионаже.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что шаги такого рода по дипломатическим правилам не остаются без взаимных действий. Он добавил, что решение молдавских властей сократить численность персонала российского посольства в Кишиневе является продолжением недружественной линии республиканского руководства по отношению к нашей стране, сообщает телеканал «Звезда».

Отношения между Москвой и Кишиневом обострились после избрания президентом Молдавии Майи Санду в 2020 году. Постепенно руководство республики стало игнорировать встречи стран в рамках СНГ, а с началом спецоперации встало на сторону Запада и обрушилось с резкой критикой на Россию.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023