В Приднестровье назвали агонией антироссийские действия Молдавии

Желание Молдавии разорвать связи с Россией напоминает агонию политического режима в Кишиневе. Об этом руководитель приднестровского Института социально-политических исследований и регионального развития Игорь Шорников заявил в четверг, 3 августа, в беседе с «РИА Новости».

Эксперт подчеркнул ту поспешность, с которой Кишинев разрывает связи с Москвы. По мнению Шорникова, стремление как можно скорее дистанцироваться от России напоминает агонию политического режима Молдавии, передает НСН.

Он добавил, что после неудач украинского «контрнаступа» и срыва зерновой сделки баланс сил в регионе резко качнулся в сторону России.

Ранее в этот день сообщалось, что посольство Молдавии в Москве планирует открыть на своей территории гостиницу, ресторан национальной кухни и складские помещения.

В МИД РФ заявили, что возможное превращение посольства Молдавии в Москве в гостиницу станет нарушением конвенции о дипломатических сношениях, передает RT.

При этом пресс-секретарь МИД Молдавии Игорь Захаров заявил, что здание молдавского посольства в Москве не планировали превращать в гостиницу, сообщает телеканал «360».

Ранее, 26 июля, власти Молдавии решили выслать из страны 45 сотрудников посольства России, включая дипломатов и технический персонал. Министр иностранных дел и европейской интеграции республики Николай Попеску объяснил это решение тем, что Кишинев заподозрил российских дипломатов в шпионаже.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что шаги такого рода по дипломатическим правилам не остаются без взаимных действий. Он добавил, что решение молдавских властей сократить численность персонала российского посольства в Кишиневе является продолжением недружественной линии республиканского руководства по отношению к нашей стране, сообщает телеканал «Звезда».

Отношения между Москвой и Кишиневом обострились после избрания президентом Молдавии Майи Санду в 2020 году. Постепенно руководство республики стало игнорировать встречи стран в рамках СНГ, а с началом спецоперации встало на сторону Запада и обрушилось с резкой критикой на Россию.