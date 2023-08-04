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В России второй раз за месяц подорожал седан Kaiyi E5 калининградской сборки

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Фото: Kaiyi/Игорь Владимирский
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Китайский седан Kaiyi E5, который собирают на калининградском заводе «Автотор», подорожал на сумму до 84 тыс. рублей. Это второе повышение цен на модель за последний месяц.

Например, базовая комплектация седана Luxury подорожала на 80 тыс. рублей и теперь стоит 2 115 000 рублей вместо прежних 2 035 000 рублей. В топовом исполнении Kaiyi E5 увеличился в стоимости на 84 тыс. рублей: теперь автомобиль вместо 2 076 000 рублей стоит 2 160 000 рублей.

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Ранее стало известно, что в период с 16 по 31 июля на российском рынке подорожали автомобили шести брендов. Наиболее заметно прибавили в цене внедорожники Tank 300 и 500: на 200 тыс. рублей (от 4,7 до 5,1%) и на 900 тыс. рублей соответственно (на 16,7%). Примечательно, что бренд повысил цены на свои модели уже второй раз за июль. Также на 50 тыс. рублей подорожали автомобили брендов Omoda и Haval. Речь идет об Omoda C5 и S5, Haval Jolion, F7 и F7x.

Тем временем внедорожники Lada Niva Travel российского АвтоВАЗа в двух комплектациях подорожали на более скромные 5 тыс. рублей, а Lada Granta в трех исполнениях подешевела на 3 тыс. рублей.

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