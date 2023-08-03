Эксперты допустили сокращение объемов ввоза машин альтернативными путями в РФ с октября

Количество импортируемых в Россию альтернативными путями автомобилей уменьшится в октябре, так как в этом месяце упрощенные требования техрегламента для некоторых марок машин прекратят свое действие. Об этом 3 августа на сессии Международного евразийского форума такси рассказал директор центра технической экспертизы ФГУП «НАМИ» Андрей Васильев (ФГУП подведомственен Минпромторгу РФ).



«Мы думаем, что (поток машин, которые поставляются в РФ альтернативным путем. — Ред.), с октября ужмется значительно. Сложно сказать, насколько в процентном соотношении», — пояснил Васильев.



С 1 октября упрощенный порядок оценки соответствия транспортных средств требованиям техрегламента не будет действовать для некоторых автомобильных марок. Ввозимые автомобили, которые входят в перечень приказа Минпромторга о параллельном импорте, будут всё так же оцениваться по упрощенным правилам, а что касается марок, которые не были включены в приказ, то они будут заново проходить экспертизу по правилам техрегламента.



«Мы уверены, что в августе будет еще значительный рост, так как приняты определенные ограничения по утильсбору с 1 августа для физлиц. Юрлицам, наверное, будет намного удобнее пользоваться для ввоза оценкой соответствия в рамках 855-го постановления», — добавил эксперт.



В 2022 году было оформлено всего 11 тыс. заключений об оценке единичных транспортных средств (ЗОЕТС, оформляются для ввоза автомобилей юрлицами по упрощенному техрегламенту). А за январь–июль 2023 года эта цифра выросла до 65,8 тыс. заключений.



Как пояснил Андрей Васильев «Известиям», за год «бизнес понял, что намного выгоднее с точки зрения дальнейших лизинговых поставок и намного оперативнее» подтверждать соответствие по правилам упрощенного техрегламента: «Ведь если оформление идет через «физика», то каждый автомобиль нужно пригонять в испытательные лаборатории для оценки. Через нас же как экспертную организацию, которая оформляет ЗОЕТС, достаточно привезти один типовой автомобиль из ввозимой партии, он испытывается, и далее в рамках дистанционной технической экспертизы идет сравнение на последующие автомобили с тем, который прошел фактическую оценку».

Ранее Минпромторг сообщал о способности заводов обеспечить работников госсектора автомобилями отечественного производства. АвтоВАЗ и «Москвич» отметили, что их производственных мощностей хватит для того, чтобы произвести необходимое число машин для государства.