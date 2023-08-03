Реклама
Прямой эфир
Общество
Путин выразил соболезнования в связи со смертью Мирошниченко
Мир
В Грузии оползень сошел на отель
Авто
Минпромторг заверил в способности заводов обеспечить чиновников автомобилями
Мир
Премьер-министр Индии лично примет участие в саммите БРИКС в ЮАР
Армия
СМИ сообщили о переходе ВСУ на советские Т-72 из-за потерь западной техники
Мир
Опрос указал на пессимистичную оценку американцев экономики США
Общество
Собянин анонсировал завершение благоустройства Воробьевской набережной осенью
Политика
Песков напомнил о стремлении РФ не допустить войны и защитить Донбасс
Происшествия
Пассажирский автобус загорелся в Белгороде
Происшествия
Град размером с яблоко повредил 55 домов на Кубани
Мир
Саудовская Аравия продлит сокращение добычи нефти
Мир
Депутат бундестага признал ошибочной идею победы Киева за счет поставок оружия
Авто
Сотрудника военкомата на Украине задержали за изготовление «белых билетов» по $4 тыс. за штуку

Эксперты допустили сокращение объемов ввоза машин альтернативными путями в РФ с октября

0
Фото: РИА Новости/Евгений Епанчинцев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Количество импортируемых в Россию альтернативными путями автомобилей уменьшится в октябре, так как в этом месяце упрощенные требования техрегламента для некоторых марок машин прекратят свое действие. Об этом 3 августа на сессии Международного евразийского форума такси рассказал директор центра технической экспертизы ФГУП «НАМИ» Андрей Васильев (ФГУП подведомственен Минпромторгу РФ).

«Мы думаем, что (поток машин, которые поставляются в РФ альтернативным путем. — Ред.), с октября ужмется значительно. Сложно сказать, насколько в процентном соотношении», — пояснил Васильев.

С 1 октября упрощенный порядок оценки соответствия транспортных средств требованиям техрегламента не будет действовать для некоторых автомобильных марок. Ввозимые автомобили, которые входят в перечень приказа Минпромторга о параллельном импорте, будут всё так же оцениваться по упрощенным правилам, а что касается марок, которые не были включены в приказ, то они будут заново проходить экспертизу по правилам техрегламента.

«Мы уверены, что в августе будет еще значительный рост, так как приняты определенные ограничения по утильсбору с 1 августа для физлиц. Юрлицам, наверное, будет намного удобнее пользоваться для ввоза оценкой соответствия в рамках 855-го постановления», — добавил эксперт.

В 2022 году было оформлено всего 11 тыс. заключений об оценке единичных транспортных средств (ЗОЕТС, оформляются для ввоза автомобилей юрлицами по упрощенному техрегламенту). А за январь–июль 2023 года эта цифра выросла до 65,8 тыс. заключений.

Как пояснил Андрей Васильев «Известиям», за год «бизнес понял, что намного выгоднее с точки зрения дальнейших лизинговых поставок и намного оперативнее» подтверждать соответствие по правилам упрощенного техрегламента: «Ведь если оформление идет через «физика», то каждый автомобиль нужно пригонять в испытательные лаборатории для оценки. Через нас же как экспертную организацию, которая оформляет ЗОЕТС, достаточно привезти один типовой автомобиль из ввозимой партии, он испытывается, и далее в рамках дистанционной технической экспертизы идет сравнение на последующие автомобили с тем, который прошел фактическую оценку».

Двигатель распродаж: как повышение утильсбора повлияет на стоимость машин
С 1 августа тарифы выросли и на ввозимые иномарки, и отечественные авто

Ранее Минпромторг сообщал о способности заводов обеспечить работников госсектора автомобилями отечественного производства. АвтоВАЗ и «Москвич» отметили, что их производственных мощностей хватит для того, чтобы произвести необходимое число машин для государства.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023