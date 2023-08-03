Почта Банк предупредил о временных ограничениях по UnionPay за границей

Временные ограничения операций по картам Почта Банка UnionPay могут наблюдаться за границей. Об этом кредитная организация сообщила в четверг, 3 августа.

Отмечается, что это может происходить из-за технических причин, которые связаны с переходом кредитной организации на новую платформу расчетов. В России карты работают без каких-либо ограничений, подчеркнули в банке.

«Если вы находитесь за рубежом, рекомендуем снять наличные с карты в ближайшее время», — говорится в Telegram-канале кредитной организации.

Ранее, 20 июля, «Тинькофф» предупредил клиентов о прекращении работы UnionPay за границей. Причиной стали введенные антироссийские санкции. В кредитной организации также добавили, что в ближайшее время банк прекратит выпуск этих карт из-за решения платежной системы.