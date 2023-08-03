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Что должно быть в каршеринге. Инфографика

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Каршеринг — это вид краткосрочной аренды автомобиля, в котором водитель оплачивает каждую минуту пользования транспортом. Взять такую машину можно на любом парковочном месте в городе.

Несмотря на небольшой срок аренды, в автомобиле каршеринга должно быть всё необходимое на случай экстренной ситуации. Согласно закону, в машине должны обязательно находиться аптечка, огнетушитель и знак аварийной остановки. За их отсутствие положены административная ответственность и штраф.

Если в дороге у машины пробьет колесо, для замены потребуются запаска, домкрат и знак аварийной остановки. Кроме того, водителю придется заплатить за всё время, которое он проведет в ожидании помощи.

Перед началом поездки нужно осмотреть автомобиль на наличие повреждений, убедиться, что не горят индикаторы неисправности, а дворники, антенны и боковые зеркала на месте. Необходимо проверить уровень масла, омывающей и тормозной жидкостей, а также наличие охлаждающей жидкости или антифриза.

Помимо этого, нужно узнать, нет ли у машины предупреждения о просроченном техническом обслуживании (ТО). Стоит обратить внимание на состояние колес, возможные мусор, грязь и неприятные запахи в салоне.

Прежде чем садиться за руль каршерингового автомобиля, нужно сфотографировать его со всех возможных ракурсов, осмотреть багажник и бардачок. В машине также должны быть СТС, полис страхования и топливная карта (если это предусмотрено сервисом).

Во время поездки необходимо соблюдать правила сервиса и дорожного движения. Если в процессе использования с автомобилем возникли сложности, нужно остановиться, сообщить о неполадках в техподдержку и вернуть машину.

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