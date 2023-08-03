Сын Байдена получил более $5,5 млн за два года

Стали известны подробности сделки со следствием Хантера Байдена. Сына президента США обвиняют в неуплате налогов, передает телеканал «Известия». Хантер Байден за два года получил доход в размере $5,5 млн. Также в документе говорится о пристрастии Хантера к алкоголю и наркотикам. Напомним, сделка со следствием сорвалась, сын президента пока вины не признал. Расследование в отношении Хантера Байдена продолжается.

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