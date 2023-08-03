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«Известия» показали работу артиллерии в зоне СВО с дрона

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Корреспондент «Известий» Родион Северьянов в четверг, 3 августа, показал кадры использования дрона российскими войсками для поиска украинских позиций и нанесения по ним артиллерийских ударов.

На кадрах видно, как оператор БПЛА находит позицию Вооруженных сил Украины (ВСУ), расположившихся в разрушенных домах. В частности, во время пролета оператор заметил замаскированный миномет и несколько антенн связи, после чего по украинской позиции был нанесен артиллерийский удар.

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Ранее в этот день Минобороны РФ опубликовало видео уничтожения минометного расчета ВСУ российской артиллерией. На кадрах можно увидеть, как техника украинских сил заехала в лесополосу для занятия огневой позиции, после чего по ней был нанес артиллерийский удар.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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