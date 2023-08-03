Опрос указал на пессимистичную оценку американцев экономики США

Более половины американцев считают, что экономика США становится хуже. Об этом 3 августа свидетельствуют данные опроса CNN и компании SSRS.

51% респондентов заявили, что экономика всё еще находится в состоянии спада и только становится хуже, и только 20% считают, что экономика улучшается. Еще 28% говорят, что экономика стабилизировалась, не ухудшается и не улучшается», — сообщает телеканал по результатам опроса.

Такие данные негативно сказываются и на рейтинге одобрения президента США Джо Байдена среди американцев. Сейчас 30% респондентов одобряют его действия, когда речь заходи о шагах в сфере экономики и, в частности, инфляции. Данный рейтинг способен помешать переизбранию Байдена в 2024 году, так как его внутренняя политика оказалась безуспешной, пишет CNN.

Общество также негативно настроено по отношению к ситуации в стране в целом: 29% считают, что дела в США идут хорошо, а 71% — что дела идут плохо.

Однако экономика волнует американцев больше всего. На вопрос, какая проблема является наиболее важной, 44% назвали экономические вызовы, такие как стоимость жизни или инфляция (19%); экономика в целом (16%); бедность, финансы и деньги (3%).

Ранее, 2 августа, сообщалось о том, что рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента США с ААА до АА+. Согласно заявлению агентства, решение связано с возможным ухудшением фискальной ситуации в стране в ближайшие три года и увеличивающимся госдолгом США, уровень которого и так был высоким.