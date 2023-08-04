Врач опровергла невозможность развития бесплодия из-за абортов

Аборты, особенно немедикаментозные, чреваты риском развития целого ряда опасных последствий, в том числе бесплодия. Об этом в разговоре с «Известиями» 4 августа сообщила руководитель поликлинического отделения Московского областного института акушерства и гинекологии, президент междисциплинарной ассоциации специалистов по здоровому старению, профессор, доктор медицинских наук Вера Балан.

Накануне врач акушер-гинеколог, специалист общественного здравоохранения, эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Любовь Ерофеева в разговоре с Lenta.Ru заявила, что аборты якобы не могут вызвать бесплодие. По ее мнению, это миф, который специально поддерживается теми, кто выступает за запрет абортов и вывод этой процедуры из системы обязательного медицинского страхования (ОМС).

«Я так не считаю. Основываясь на своей многолетней практике, я могу сказать, что проведение абортов грозит целым рядом опасных последствий для здоровья женщины. Это, в частности, риск развития бесплодия, кровотечений, тяжелейших воспалительных процессов, эндометрия любой локализации. Медикаментозные аборты, конечно, менее опасны, чем инструментальные, но везде бывают осложнения и побочные эффекты», — заявила Балан.

При этом она отметила, что самым опасным является первый аборт, поэтому врачи всегда должны предупреждать своих пациентках о возможных рисках.

«Особенно опасны аборты для молодых девушек, у которых функция репродуктивной системы еще не установилась. Для них это огромный физический и эмоциональный вред», — подчеркнула Балан.

Накануне также стало известно, что Республика Мордовия стала первым в РФ регионом, где приняли закон о запрете склонения к искусственному прерыванию беременности. Под склонением понимается понуждение к этому беременной женщины путем уговоров, предложений, подкупа, обмана, выдвижения иных требований. Как сообщили в пресс-службе Госсовета республики, теперь за это предусмотрена административная ответственность.

26 июля врач акушер-гинеколог, репродуктолог «Инвитро», к.м.н. Виктория Дементьева рассказала, что применение препаратов мизопростол и мифепристон для прерывания беременности должно происходить под строгим контролем врача и с учетом целого ряда факторов. В противном случае есть риск развития серьезных осложнений вплоть до летального исхода.

Так она прокомментировала предложение Минздрава России, о которой стало известно за день до этого, внести указанные препараты в перечень лекарственных средств, подлежащих предметно-количественному учету (ПКУ).