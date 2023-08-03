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Минюст США просит суд приговорить россиянина Клюшина к 14 годам тюрьмы

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Фото: commons.wikimedia.org
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Минюст США попросил суд Бостона приговорить признанного виновным в кибермошенничестве гражданина России, предпринимателя Владиславу Клюшина к 14 годам тюрьмы.

«Правительство просит, чтобы суд приговорил Клюшина к 168 месяцам тюрьмы», — говорится в ходатайстве гособвинения США, передает ТАСС.

Оно попросило назначить Клюшину в качестве наказания штраф в $5 млн и возмещение ущерба на $8,3 млн. Кроме того, прокуроры просят разрешить конфисковать активы, заблокированные на Кипре.

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В отношении Клюшина планируют вынести приговор 7 сентября. Защита просила полностью оправдать россиянина, однако суд отклонил ходатайство, настаивая на том, что правонарушения совершались не на территории Массачусетса, поэтому судить Клюшина в этом штате неправомерно. Изначально приговор Клюшину должны были огласить в начале мая, но несколько раз откладывали заседание. Затем 26 июля стало известно, что оглашение приговора, запланированное на 31 июля, было отменено.

Агентство Reuters 14 февраля сообщило, что присяжные суда в США признали Клюшина виновным. Ему вменяются киберпреступления, преступный сговор и мошенничество с применением электронных средств и мошенничество с ценными бумагами.

Клюшина арестовали в Швейцарии в марте 2021 года по запросу Вашингтона. В США Клюшину вменялось, что он и его сообщники якобы заработали десятки миллионов долларов, взломав конфиденциальную информацию о зарегистрированных на бирже американских компаниях.

18 декабря 2021 года швейцарский минюст сообщил о выдаче Клюшина США. Затем 3 января 2022 года стало известно, что спецслужбы США и Великобритании пытались склонить Клюшина к передаче им секретных сведений, которыми он якобы мог обладать.

Владислав Клюшин является владельцем компании «М13». Ее главный продукт — система мониторинга СМИ и соцсетей под названием «Катюша», которую используют в администрации президента РФ, правительстве и других федеральных и региональных ведомствах. С помощью сервиса чиновники могут отследить реакцию прессы, а также интернет-пользователей на свои действия.

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