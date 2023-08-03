В Абхазии продолжились поиски убитой девушки

В Абхазии продолжаются поиски 28-летней девушки, которая была убита, а ее тело затем утоплено в реке. О пропаже жительницы города Гал стало известно еще в конце июля, сообщает 3 августа прокуратура Республики Абхазия.

Мать пропавшей Натии Бахтадзе призвала президента Абхазии Аслана Бжания помочь в поисках 28-летней жительницы Гала. Вскоре после этого стало известно, что 25-летний подозреваемый в убийстве девушки задержан.

По предварительной информации, молодой человек убил Бахтадзе в салоне автомобиля Lexus. Убийство произошло в городе Гал. Чтобы замести следы преступления, гражданин Абхазии утопил тело девушки в третьей перепадной ГЭС на реке Ингур.

В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело. По состоянию на 3 августа специалисты обследуют реку в поисках тела убитой.

Ранее, 1 августа, правоохранители в Саратовской области задержали 38-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве трех человек, тела которых с ножевыми ранениями обнаружили в городе Балашов.

По данным следствия, 31 июля 2023 года на участке местности у одного из домов в переулке Майский города Балашов сотрудниками МО МВД России «Балашовский» сначала обнаружено тело 49-летней женщины с ножевыми ранениями. Далее в квартире, расположенной в одном из домов по переулку Майский города Балашов, обнаружены тела граждан с ножевыми ранениями 58 лет и 61 года.