Цены на нефть начали расти после решения КСА продлить сокращение добычи

Цены на нефть эталонных марок начали расти в четверг, 3 августа, на фоне новостей о продлении сокращения добычи нефти Саудовской Аравией.

Котировки октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures около 17:40 достигли $84,22 за баррель, что на $1,02 выше цены на момент закрытия прошлой сессии. На торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) цена сентябрьских фьючерсов на WTI к 17:40 выросла до $80,62 за баррель.

Ранее в этот день сообщалось, что министерство энергетики Саудовской Аравии продлит добровольное сокращение добычи нефти на 1 млн баррелей в сутки на сентябрь. Уточнялось, что такое решение было принято в рамках соглашения стран ОПЕК+ об ограничении добычи нефти с целью поддержания стабильности поставок сырья в мире.

Вице-премьер Александр Новак 3 августа сообщил, что РФ также продлит добровольное сокращение поставок на нефтяные рынки в сентябре. Он уточнил, что Россия сократит в сентябре добычу нефти на 300 тыс. баррелей в сутки посредством сокращения экспорта на обозначенную величину.

1 августа Минфин России сообщил, что средняя цена на нефть марки Urals в январе–июле 2023 года составила $53,94 за баррель, в июле — $64,37 за баррель. В тот же день экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода уточнил, что за семь месяцев стоимость российской нефти марки Urals в долларах выросла почти на 35%, пробив потолок, установленный странами G7. Эксперт предположил, что в августе котировки Urals будут торговаться в диапазоне $65–75 за баррель.

Ранее, 21 июля, эксперты прогнозировали увеличение цены на нефть до $90 за баррель. Одной из причин такого роста стало соглашение ОПЕК+ о сокращении объемов добываемой нефти.