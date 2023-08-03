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Сотрудника военкомата на Украине задержали за изготовление «белых билетов» по $4 тыс. за штуку
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Сотрудника военкомата на Украине задержали за изготовление «белых билетов» по $4 тыс. за штуку

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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В Ивано-Франковской области Украины задержан сотрудник военкомата, которого подозревают в изготовлении так называемых белых билетов для подлежащих призыву граждан. Об этом сообщает Telegram-канал офиса генпрокуратуры Украины.

«При процессуальном руководстве Ивано-Франковской специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона предъявлено обвинение военнослужащему территориального центра комплектования и социальной поддержки по факту содействия незаконной переправке лиц через государственную границу Украины и злоупотребления влиянием», ― заявили представители генпрокурора страны.

Задержанный при содействии сообщников помогал изготавливать справки военно-врачебной комиссии о непригодности к военной службе для желающих уклониться от нее. Стоимость такой услуги доходила до $4 тыс., сообщает следствие.

На сегодняшний день подлежащим военному призыву мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещен выезд с Украины.

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27 июля президент Украины Владимир Зеленский продлил указ на срок до 15 ноября указ о всеобщей мобилизации, подписанный им 25 февраля 2022 года.

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