Жюри выбрало лучшие авторские экскурсии на конкурсе «Покажи Москву!»

В столице подвели итоги конкурса авторских экскурсионных маршрутов «Покажи Москву!». Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина. По ее словам, в этом году жители столицы подали на конкурс около 300 заявок. 17 проектов-победителей уже размещены в онлайн-журнале Russpass.

Конкурс «Покажи Москву!» проводится в столице уже четыре года. К участию в нем приглашаются все желающие — не только профессионалы, но и просто активные жители, которые любят свой город. Ограничений по возрасту также нет. Задача участников — подготовить сценарий интересной экскурсии по столице.

«У конкурса несколько задач, включая популяризацию профессии гида и знакомство горожан с историей и достопримечательностями районов Москвы. С 2020 года количество подготовленных участниками маршрутов превысило 1,1 тысячи», — отметила Наталья Сергунина.

В этом году москвичам было предложено пять тем: история, наука, спорт, экология и речные прогулки. Семь победителей выбрали в рамках голосования в проекте «Активный гражданин», еще 10 лауреатов определило экспертное жюри. Среди победителей — не только пешие, но и автобусные, и даже трамвайные экскурсии.

В 2018 году в столице была запущена программа мэра Москвы «Мой район», направленная на комплексное развитие каждого района города. В рамках программы в столице создают современные общественные пространства, вводят новый стандарт культурных, социальных и медицинских учреждений, совершенствуют транспортную, спортивную и досуговую инфраструктуру.