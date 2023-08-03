Реклама
Прямой эфир
Мир
Трамп заявил об указе Байдена обвинить его во всех возможных преступлениях
Авто
Минпромторг заверил в способности заводов обеспечить чиновников автомобилями
Общество
Хуснуллин заявил о трехлетнем плане по восстановлению объектов в новых регионах РФ
Мир
В США допустили скорую победу ВС РФ над ВСУ
Политика
В Совбезе заявили о приеме в ВС РФ более 231 тыс. человек на службу по контракту
Общество
Саперы очистили поселок Новая Таволжанка от мин и снарядов
Мир
В посольстве РФ заметили желание Токио вычеркнуть США из истории о ядерном ударе
Экономика
Эксперты не исключили укрепления рубля в августе
Мир
Саудовская Аравия продлит сокращение добычи нефти
Общество
На Запорожской АЭС прошла очередная ротация наблюдателей МАГАТЭ
Авто
УАЗ возобновит выпуск экспедиционных авто в 2024 году
Мир
В Китае построили первый в мире гравитационный аккумулятор
Общество
Москвичей предупредили о ливнях и грозах в ближайшие часы

Эксперты рассказали о росте политической конкуренции на выборах РФ

Эксперт Гагарин: на выборах в России выросла политическая конкуренция
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В России на выборах растет политическая конкуренция. Об этом 3 августа рассказали эксперты, обсудившие предстоящие в России выборы.


«Здесь мы увидим, как партии действительно способны выразить интересы избирателей, как они способны провести избирательную кампанию в этих новых условиях, насколько из политические лозунги, система и планы для решения проблем будут привлекательны для самих избирателей», — сказал Анатолий Гагарин, директор Института системных политических исследований и гуманитарных проектов.

В регионах в кампаниях на выборах губернаторов в среднем шесть человек претендуют на одно место. Что касается новых регионов, то партии сейчас относятся к кампаниям в них с особым вниманием, так как там можно избираться исключительно по партийным спискам.

В 2023 году единый день голосования (ЕДГ) назначен на 10 сентября. В 54 регионах пройдет 78 избирательных кампаний. Будет замещено более 34 тыс. мандатов, кроме того, состоятся выборы глав 21 региона. В этом году каждому региону разрешили самостоятельно определять сроки голосования, поэтому выборы пройдут в течение 1-3 дней.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023