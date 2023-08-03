Эксперты рассказали о росте политической конкуренции на выборах РФ

В России на выборах растет политическая конкуренция. Об этом 3 августа рассказали эксперты, обсудившие предстоящие в России выборы.



«Здесь мы увидим, как партии действительно способны выразить интересы избирателей, как они способны провести избирательную кампанию в этих новых условиях, насколько из политические лозунги, система и планы для решения проблем будут привлекательны для самих избирателей», — сказал Анатолий Гагарин, директор Института системных политических исследований и гуманитарных проектов.

В регионах в кампаниях на выборах губернаторов в среднем шесть человек претендуют на одно место. Что касается новых регионов, то партии сейчас относятся к кампаниям в них с особым вниманием, так как там можно избираться исключительно по партийным спискам.



В 2023 году единый день голосования (ЕДГ) назначен на 10 сентября. В 54 регионах пройдет 78 избирательных кампаний. Будет замещено более 34 тыс. мандатов, кроме того, состоятся выборы глав 21 региона. В этом году каждому региону разрешили самостоятельно определять сроки голосования, поэтому выборы пройдут в течение 1-3 дней.