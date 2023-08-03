Кого будут выбирать россияне в единый день голосования — 2023. Графика

В российских регионах 10 сентября пройдет единый день голосования. Жителям субъектов предстоит выбрать 21 губернатора и 20 региональных парламентов.

Кроме того, на сентябрь запланированы выборы мэра Москвы и губернатора Московской области. В столице и Подмосковье избирательный процесс будет проходить в три дня — с 8 по 10 сентября.

Также в единый день голосования состоятся дополнительные выборы в Госдуму VIII созыва. Россияне выберут депутатов по четырем одномандатным округам.

Вместе с остальной Россией в этом году впервые будут голосовать жители новых регионов. В Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях состоятся выборы в парламент.

Избирательные участки в единый день голосования будут работать по графику с 08:00 до 22:00. Чтобы отдать свой голос, гражданин должен предъявить свой паспорт, а также служебный паспорт или военный билет при наличии.

В Москве и еще 24 регионах проголосовать можно будет как очно, так и в электронном формате.