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В ЮАР заявили о намерении добиться разблокировки российских удобрений в портах ЕС

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Фото: TASS/dpa/picture-alliance/Jens Büttner
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Африканские страны намерены добиваться разблокирования российских удобрений в портах ЕС для их беспрепятственного поступления на мировые рынки, заявил в четверг, 3 августа, в ходе брифинга представитель президента ЮАР Винсент Магвенья.

«Государства Африки, включая ЮАР, добиваются быстрейшего решения всех вопросов с тем, чтобы заблокированные в портах Европы более 200 тыс. т российских удобрений поступили на мировой рынок, в том числе и в Африку», — приводит слова Магвеньи ТАСС.

Он также напомнил, что вопрос разблокировки удобрений из РФ ранее обсуждался на саммите Россия – Африка.

«Страны Запада чинят препятствия поставкам нашего зерна и удобрений»
На африканском саммите в Петербурге Путин назвал основные направления сотрудничества с континентом

28 июля российский лидер Владимир Путин в ходе саммита Россия – Африка заявил, что страна всегда будет ответственным международным поставщиком сельхозтоваров. Москва, понимая, какое значение имеет бесперебойное снабжение продуктами питания для социально-экономического развития и поддержания политической стабильности африканских государств, нарастит поставки сельхозпродукции в Африку, отметил Путин.

В июле 2022 года в Стамбуле была заключена продовольственная сделка. Тогда министр обороны России Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.

При этом 17 июля действие зерновой сделки прекратилось по инициативе Москвы. Путин подчеркнул, что страна готова вернуться к выполнению соглашения в случае выполнения российской части договоренностей.

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