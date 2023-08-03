Хуснуллин заявил о трехлетнем плане по восстановлению объектов в новых регионах РФ

В новых регионах России планируется за три года восстановить 8,4 тыс. объектов. Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в четверг, 3 августа, в ходе рабочего совещания по развитию четырех субъектов страны.

По его словам, этим займутся регионы-шефы. Так, в планах восстановить около 3,5 тыс. многоквартирных домов, примерно 1,4 тыс. социально-культурных объектов и почти 2,5 тыс. объектов ЖКХ.

Вице-премьер подчеркнул, что в 2023 году в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду 35 регионам-шефам также предстоит восстановить 652 объекта.

Ранее, 18 июля, Хуснуллин заявил, что в 2023 году планируется отремонтировать в новых регионах РФ около 1 тыс. км дорог. Он отметил, что готовится проект пятилетнего плана дорожной деятельности на период 2024–2028 годов.

До этого, 4 июля, вице-премьер рассказал, что в новых регионах России за первое полугодие 2023 года восстановлено уже 2,5 тыс. многоквартирных домов и 150 социальных объектов. По его словам, силами федеральных заказчиков привели в порядок более 260 км дорог.

Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области 30 сентября 2022 года вошли в состав России по итогам референдумов, проведенных с 23 по 27 сентября.

Переходный период, в течение которого власти РФ должны урегулировать все вопросы по интеграции четырех новых регионов, продлится до 1 января 2026 года.