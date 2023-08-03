Ученые показали окаменелого кита эпохи эоцена

Ученые показали окаменелого кита, который жил 38–40 млн лет назад. Экспонат состоит из 13 позвонков, четырех ребер и одного бедра, передает телеканал «Известия». Археологи обнаружили останки в пустыне на юге Перу. Исследователи отнесли окаменелости к эпохе эоцена. Они подсчитали, что Perucetus достигал 20 м в длину и весил до 340 т, что превышает массу любого другого известного животного, включая современного синего кита и крупнейших динозавров.

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