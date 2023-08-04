Спортивные выходные с «Известиями»

Футбол

Чемпионат России. ЦСКА – «Локомотив», «Зенит» – «Динамо»

В предстоящем третьем туре РПЛ состоятся первые в сезоне топ-матчи. Сначала зрители увидят московское дерби двух лучших команд весенней части прошлого чемпионата. Действующий серебряный призер национального первенства и обладатель Кубка России ЦСКА примет на своем поле «Локомотив». Сутки спустя чемпион страны петербургский «Зенит» встретится с одним из самых принципиальных соперников — московским «Динамо».

5 августа, 20:00, стадион «ВЭБ Арена» (Москва). 6 августа, 19:00, стадион «Газпром Арена» (Санкт-Петербург). Прямые трансляции на «Матч ТВ» и «Матч Премьер».

Хоккей

Турнир Sochi Hockey Open

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

У клубов КХЛ самый разгар подготовки к новому сезону, который начнется в первых числах сентября. Сборы проходили с конца июля, а теперь наступает пора предсезонных турниров. Первый из таких стартовал 3 августа в Сочи. В нем принимает участие экспериментальный состав сборной России для игроков не старше 23 лет. От КХЛ там выступает «Сочи», петербургский СКА, омский «Авангард» и владивостокский «Адмирал».

4 августа, 19:30, «Сочи» – «Авангард». 5 августа: 12:00, сборная России – «Адмирал»; 16:30, СКА – «Авангард». 6 августа, 16:30, «Сочи» – СКА. Ледовый дворец «Большой» (Сочи). Прямые трансляции на «Матч ТВ», «Матч! Страна», «КХЛ ТВ» и «КХЛ Прайм».

Шахматы

Кубок мира

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

В Баку продолжается один из самых престижных шахматных турниров. В нем участвует несколько звезд из России — Ян Непомнящий, Александр Грищук, Петр Свидлер, Екатерина Лагно, Александра Горячкина и многие другие. Они соревнуются с лучшими гроссмейстерами планеты во главе с норвежцем Магнусом Карлсеном.

Большинство лидеров вступили в борьбу только во втором раунде (1/64 финала), который проходит на этой неделе. В нем играются две партии в классические шахматы. Если в результате счет ничейный, то в пятницу, 4 августа, шахматистам предстоит тай-брек. А в выходные, 5 и 6 августа, начнется 1/32 финала.

Разыгрываться кубок будет 23–24 августа. По его итогам три лучших шахматиста заработают путевку в турнир претендентов на шахматную корону.

4–6 августа, 14:00. Республиканский шахматный центр (Баку, Азербайджан). Прямые трансляции на сайте ФИДЕ.

Теннис

Турниры ATP-500 и WTA-500

Фото: ТАSS/dpa/picture-alliance/Arne Dedert

В теннисном сезоне начался длинный отрезок из турниров на территории Северной Америки. Его кульминацией станет стартующий в конце августа US Open. А первые из крупных заокеанских соревнований проходят на этой неделе в Вашингтоне. В турнире ATP у мужчин и WTA у женщин победитель получит 500 очков в свой рейтинг.

В ночь на 4 августа за выход в четвертьфинал у мужчин поборется россиянин Александр Шевченко, который сыграет с американцем Даниэлем Эвансом. А у женщин в ночь на 5 августа состоится четвертьфинал между действующей победительницей турнира россиянкой Людмилой Самсоновой и украинской Мартой Костюк.

4 августа: 0:00–3:30, третий круг; 19:00–23:30, четвертьфиналы. 5 августа: 0:00–5:30, четвертьфиналы; 21:00–23:00, полуфиналы, женщины. 6 августа: 2:00–4:00, полуфиналы, мужчины; 21:30, финал, женщины. 7 августа, 0:00, финал, мужчины. William H.G. FitzGerald Tennis Center (Вашингтон, США). Прямые трансляции на ATP и WTA.

Легкая атлетика

Чемпионат России

Фото: ТASS/EPA/LAURENT GILLIERON

Летнее национальное первенство у легкоатлетов и раньше было престижным соревнованием и серьезным этапом подготовки к главным выступлениям на международном уровне, будь то Олимпиада или чемпионат мира. А сейчас, когда наши спортсмены забанены, стартовавший 3 августа в Челябинске чемпионат России и вовсе приобрел статус главного турниром легкоатлетического сезона.

В предстоящие выходные мы увидим на Урале чемпиона мира в беге на 110 м с барьером Сергея Шубенкова. Он возвращается к выступлениям после нелепой травмы ключицы, полученной в июне в результате падения с мотоцикла. В прыжках в высоту выступит обладатель второго результата мира в летнем сезоне-2023 Данил Лысенко. Ему будет противостоять другая звезда в этой дисциплине Илья Иванюк.

В беге на 100 м выступит лучшая в этой дисциплине Кристина Макаренко. В прыжках с шестом фавориты — Полина Кнороз у женщин и Тимур Моргунов у мужчин. Наконец, не исключено, что в женских прыжках в высоту появится самая успешная легкоатлетка страны последних десяти лет, олимпийская чемпионка, трехкратная чемпионка мира Мария Ласицкене. Она только возвращается после травмы и лишь перед самым стартом примет решение, будет ли участвовать в чемпионате.

Все призеры определятся до конца этой недели. Помимо россиян участие в чемпионате примут также легкоатлеты из Белоруссии.

4 августа, 10:00–21:05. 5 августа, 10:00–18:40. 6 августа, 9:30–17:35. Стадион имени Е. Елесиной (Челябинск). Прямые трансляции на «Матч ТВ», «Матч! Арена» и «Матч! Планета».