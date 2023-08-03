РФ ввела квоты на персонал дипломатических учреждений Румынии в России

Москва в качестве ответной меры ввела ограничение на количество персонала в дипломатических и консульских учреждениях Румынии в России. Об этом 3 августа сообщило Министерство иностранных дел РФ.



«3 августа временный поверенный в делах Румынии в Российской Федерации К. Ионицэ был вызван в МИД России, где ему была вручена нота министерства о введении квот на численность персонала дипломатических и консульских учреждений Румынии в России», — пишет ведомство.



МИД РФ также назвал политику Румынии в отношении России недружественной. По словам министерства, действия Румынии препятствуют дипломатической работе России в Румынии. МИД РФ оставляет за собой право введения дополнительных мер, говорится в сообщении.

Ранее, 8 июня, сообщалось о том, что МИД Румынии потребовал более 50 сотрудников российского посольства покинуть страну в течение 30 дней. Таким образом, в Румынии осталось лишь 11 российских дипломатов и 29 сотрудников.