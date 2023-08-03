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Саперы очистили поселок Новая Таволжанка от мин и снарядов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Саперы полностью очистили от мин и снарядов поселок Новая Таволжанка в Белгородской области, об этом стало известно в четверг, 3 августа.

Новая Таволжанка — один из наиболее пострадавших от атаки киевского режима в начале июня населённый пункт. Однако сейчас жители возвращаются в свои дома, а в поселке восстанавливается мирная жизнь.

Восстановительные работы в поселке продолжаются.

«Противник локализуется и уничтожается»
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Ранее, 22 июля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинские формирования обстреляли село Журавлевка артиллерией и кассетными боеприпасами. Он уточнил, что под огнем оказались также села Щетиновка, Новопетровка, Смородино, Пороз, Илек-Пеньковка, Новая Таволжанка, Графовка и Вязовое.

19 июня, корреспондент «Известий» Алексей Полторанин сообщил, что российские саперы продолжают исследовать территорию Белгородской области на предмет взрывоопасных предметов. Так, специалисты исследовали травяной покров и обнаружили противотанковую мину.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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