Захарова указала на случайные совпадения в решении МУС об ордерах на арест

Решению Международного уголовного суда (МУС) об ордерах на арест российского лидера Владимира Путина и уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой предшествовала цепочка странных событий. Об этом 3 августа рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram.

«Обожаю случайные совпадения в геополитике. Есть в них эдакая изюминка. Как у Агаты Кристи. У этого сценария британский автор. И, судя по всему, начинающий», — написала она.

Захарова рассказала, что 21 февраля во II палате предварительного производства МУС произошла замена судьи из ДР Конго Антуана Кесиа-Мбе Миндуа на представителя Коста-Рики Серхио Херардо Угальде Годинеса. Дипломат описала его как «готового служить Западу выпускника Оксфорда».

В тот же день родной брат прокурора МУС Карима Хана, бывший депутат британского парламента Имран Хан, был досрочно выпущен из тюрьмы. Он был приговорен к 18 месяцам заключения по обвинению в сексуальном насилии над подростком и вышел на свободу после отбытия половины срока.

22 февраля Карим Хан направил обращение во II палату предварительного производства с запросом на утверждение ордеров.

«Складывается впечатление, что сам Карим Хан не верил Лондону и ждал подтверждения его обещаний выпустить брата-педофила из тюрьмы», — написала Захарова.

Она также указала, что Лондон организовал донорскую конференцию для МУС и определил ее дату — 20 марта. По ее словам, это был намек на необходимость принять определенные решения для получения отчислений со стороны Великобритании.

«17 марта, через четыре дня после публичного объявления о конференции и за три дня до ее проведения, МУС выписывает ордер на Путина и Львову-Белову. МУСовские решения — целиком и полностью разыгранный дешевенький сценарий на британские деньги. Только вот теперь сами МУСовцы в уголовном розыске», — подытожила Захарова.

Досудебная палата МУС заявила о выдаче ордеров на арест Путина и Львовой-Беловой, объяснив данное решение якобы причастностью к военным преступлениям, которые заключались «в незаконной депортации и перемещении детей с оккупированных территорий Украины в РФ».

Спустя три дня Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении прокурора и судей МУС.

Тогда же, в марте, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что саму постановку вопроса об аресте главы государства в Москве считают возмутительной и неприемлемой.

21 мая в Следственном комитете (СК) РФ сообщили, что ведомство заочно предъявило обвинения прокурору Кариму Хану и судье МУС Розарио Айтале. Кроме того, следственные мероприятия начались в отношении судей Томоко Аканэ и Серхио Годинеса.

Захарова отмечала, что РФ не является участником Римского статута МУС и не несет по нему обязательств, в связи с чем все решения органа в отношении России являются юридически ничтожными.

МУС работает в соответствии с Римским статутом 1998 года, который разрабатывался с участием России. Изначально Москва подписала этот документ, однако в 2016 году отказалась быть его участницей.