Чем запомнилась зрителям Ирина Мирошниченко — главные роли народной артистки

В возрасте 81 года ушла из жизни российская актриса и певица Ирина Мирошниченко. На счету артистки десятки ролей в отечественных драмах, детективах и комедиях, а ее голос можно услышать на нескольких полюбившихся зрителям альбомах. Чем запомнилась зрителям Ирина Мирошниченко — читайте в материале «Известий».

Ирина Мирошниченко — биография

Звезда фильма «Я шагаю по Москве» родилась в 1942 году в Барнауле. Там ее семья находилась в эвакуации. Через два года девочка вместе с родителями переехала в Москву.

С самого детства Мирошниченко пошла по творческому пути — с 6 лет девочка обучалась игре на скрипке в школе при училище им. Гнесиных, посещала классы фортепиано и студию при театре Ленинского комсомола. Развивать способности девушке не помешало даже скудное материальное положение семьи.

Получив школьное образование, Ирина решилась поступать в школу-студию МХАТ. Приемная комиссия оценила талант 18-летней актрисы, и вскоре девушка стала блистать на театральной сцене. На счету Мирошниченко не один десяток ролей в спектаклях, среди которых Раневская в «Вишневом саду», Маша в «Трех сестрах», миссис Чивли в «Идеальном муже», Лидия Павловна в «Варварах», Аркадина в «Чайке», Даша в «Соло для часов с боем», Карамзина в «Медной бабушке», Катя в «Московском хоре», Серафина делла Роза в «Татуированной розе» и другие.

Уже на третьем курсе обучения Мирошниченко получила свою первую роль в кино. Она сыграла сестру главного героя Катю, тем самым открыв для себя новую страницу, путь киноактрисы. Второй работой артистки на большом экране стала военная драма «Их знали только в лицо» 1966 года, где девушке досталась уже главная роль — певицы Галины Ортынской.

В дальнейшем список кинолент с участием Мирошниченко лишь пополнялся — зрители запомнили ее по фильмам «Ошибка резидента», «Вам и не снилось…», «Дядя Ваня», «Старый Новый год», «Профессия —следователь», «Миссия в Кабуле» «Соло для часов с боем», «Пришел солдат с фронта», «Желаем успеха», «Это сладкое слово – свобода!», «Неудобный человек», «Зимняя вишня», «Рыжий, честный, влюбленный» и других.

С 1994 года звезда экранов начала пробовать себя и в амплуа певицы. Совместно с композитором и поэтом Андреем Никольским Мирошниченко стала автором нескольких музыкальных альбомов.

В 1988 году актриса была удостоена звания Народной артистки РСФСР. В 2021 году Мирошниченко также наградили орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени.

Ирина Мирошниченко — личная жизнь, муж, дети

Артистка была замужем три раза. В первый брак Мирошниченко вступила еще в возрасте 18 лет — ее избранником стал драматург Михаил Шатров, который был старше девушки на девять лет. Пара прожила в официальном союзе 12 лет, и в 1972 году супруги приняли решение развестись.

Со вторым мужем, режиссером Витаутасом Жалакявичюсом, Ирина познакомилась на съемках фильма «Это сладкое слово — свобода!». Влюбленные поженились в том же 1972 году, но брак продержался всего шесть месяцев.

Через три года артистка вновь вышла замуж. Под венец ее позвал коллега по театру Игорь Васильев. Роман продлился пять лет, и в 1980 году актеры расстались и развелись. Детей у Мирошниченко не было.

Ирина Мирошниченко — причина смерти

Последней экранной работой актрисы стал фильм «Капитанские дети» 2006 года. А вот на театральной сцене Мирошниченко блистала до последних лет своей жизни. В 2022 году она исполнила роль королевы на сцене МХТ имени Чехова в спектакле «Мушкетеры. Сага. Часть первая».

30 июля 2023 года артистку госпитализировали с тяжелой формой гриппа. Врачи ввели ее в медикаментозную кому, боролись за жизнь актрисы даже после остановки ее сердца, но ее состояние оставалось крайне тяжелым. Ирины Мирошниченко не стало 3 августа 2023 года.

Актрису похоронят на Троекуровском кладбище в Москве 7 августа. Перед этим в МХАТ пройдет церемония прощания с народной любимицей.